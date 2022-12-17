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В трех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/trevoga-1839336015.html
В трех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2022
В трех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T03:12
2022-12-17T05:42
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но позже ее отменили.Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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украина
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украина, днепропетровская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы РФ
03:12 17.12.2022 (обновлено: 05:42 17.12.2022)
 
В трех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепр, Украина
Город Днепр, Украина - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепр, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но позже ее отменили.
Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
01:30Специальная военная операция на Украине
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы РФ
 
 
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