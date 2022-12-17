https://ria.ru/20221217/trevoga-1839336015.html

В трех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2022

В трех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T03:12

2022-12-17T03:12

2022-12-17T05:42

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

денис шмыгаль

владимир зеленский

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но позже ее отменили.Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221217/trevoga-1839332105.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, вооруженные силы рф