https://ria.ru/20221217/tiktok-1839338759.html
Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для нацбезопасности США
Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для нацбезопасности США - РИА Новости, 17.12.2022
Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для нацбезопасности США
Популярность китайского приложения TikTok - это повод для беспокойства в Вашингтоне, поскольку эта соцсеть может представлять реальную угрозу национальной... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T05:21
2022-12-17T05:21
2022-12-17T05:21
в мире
уильям бернс
сша
вашингтон (штат)
центральное разведывательное управление (цру)
tiktok
китай
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_0:288:2984:1966_1920x0_80_0_0_bfe77e5ea4605f0bc146cfc3a145c0e6.jpg
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Популярность китайского приложения TikTok - это повод для беспокойства в Вашингтоне, поскольку эта соцсеть может представлять реальную угрозу национальной безопасности США, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. "Я считаю, что это (приложение - ред.) причина для подлинного беспокойства для правительства", - сказал Бернс в интервью телеканалу CBS. Он сказал, что разделяет опасения чиновников, которые называют приложение угрозой для нацбезопасности. По словам Бернса, TikTok - это китайская компания, а значит, правительство КНР сможет настаивать на доступе к информации пользователей из США и получить этот доступ, а также контролировать контент в соцсети. "Я бы был очень острожным", - сказал Бернс на просьбу дать совет пользователям приложения. Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим штатов Джоржия, Техас, Алабама, Северная и Южная Дакота.
https://ria.ru/20221130/tiktok-1835223090.html
сша
вашингтон (штат)
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_861222bba85010c94b4fc9cd87c56acb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уильям бернс, сша, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру), tiktok, китай, технологии
В мире, Уильям Бернс, США, Вашингтон (штат), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), TikTok, Китай, Технологии
Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для нацбезопасности США
Директор ЦРУ Бернс: TikTok представляет реальную угрозу национальной безопасности США