https://ria.ru/20221217/tiktok-1839338759.html

Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для нацбезопасности США

Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для нацбезопасности США - РИА Новости, 17.12.2022

Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для нацбезопасности США

Популярность китайского приложения TikTok - это повод для беспокойства в Вашингтоне, поскольку эта соцсеть может представлять реальную угрозу национальной... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T05:21

2022-12-17T05:21

2022-12-17T05:21

в мире

уильям бернс

сша

вашингтон (штат)

центральное разведывательное управление (цру)

tiktok

китай

технологии

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Популярность китайского приложения TikTok - это повод для беспокойства в Вашингтоне, поскольку эта соцсеть может представлять реальную угрозу национальной безопасности США, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. "Я считаю, что это (приложение - ред.) причина для подлинного беспокойства для правительства", - сказал Бернс в интервью телеканалу CBS. Он сказал, что разделяет опасения чиновников, которые называют приложение угрозой для нацбезопасности. По словам Бернса, TikTok - это китайская компания, а значит, правительство КНР сможет настаивать на доступе к информации пользователей из США и получить этот доступ, а также контролировать контент в соцсети. "Я бы был очень острожным", - сказал Бернс на просьбу дать совет пользователям приложения. Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим штатов Джоржия, Техас, Алабама, Северная и Южная Дакота.

https://ria.ru/20221130/tiktok-1835223090.html

сша

вашингтон (штат)

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в мире, уильям бернс, сша, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру), tiktok, китай, технологии