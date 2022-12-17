https://ria.ru/20221217/telegram-1839422761.html
Пользователи Telegram столкнулись с попытками кражи их аккаунтов
Пользователи Telegram столкнулись с попытками кражи их аккаунтов - РИА Новости, 17.12.2022
Пользователи Telegram столкнулись с попытками кражи их аккаунтов
Злоумышленники пытались массово украсть аккаунты пользователей Telegram под предлогом дарения подписки на Telegram Premium, сообщило Минцифры. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:45
2022-12-17T17:45
2022-12-17T18:05
технологии
россия
telegram (приложение)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Злоумышленники пытались массово украсть аккаунты пользователей Telegram под предлогом дарения подписки на Telegram Premium, сообщило Минцифры.Уточняется, что пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил подарок — подписку на Telegram Premium."Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку", — добавили в Минцифры.После введения кода учетная запись тут же открывается у злоумышленника на компьютере. Новый аккаунт сразу же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается.В Минцифры подчеркнули, что аккаунт останется в безопасности, если в нем включена двухфакторная аутентификация. В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам придется ввести пароль, который знает только владелец учетной записи.
https://ria.ru/20221206/telegram-1836759988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, telegram (приложение)
Технологии, Россия, Telegram (приложение)
17:45 17.12.2022 (обновлено: 18:05 17.12.2022)
Пользователи Telegram столкнулись с попытками кражи их аккаунтов
Минцифры: пользователи Telegram 17 декабря столкнулись с попытками кражи их аккаунтов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Злоумышленники пытались массово украсть аккаунты пользователей Telegram под предлогом дарения подписки на Telegram Premium, сообщило Минцифры.
"Минцифры предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Telegram. 17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов", — говорится в заявлении.
Уточняется, что пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил подарок — подписку на Telegram Premium.
"Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку", — добавили в Минцифры.
После введения кода учетная запись тут же открывается у злоумышленника на компьютере. Новый аккаунт сразу же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается.
В Минцифры подчеркнули, что аккаунт останется в безопасности, если в нем включена двухфакторная аутентификация. В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам придется ввести пароль, который знает только владелец учетной записи.