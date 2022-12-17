https://ria.ru/20221217/telegram-1839422761.html

Пользователи Telegram столкнулись с попытками кражи их аккаунтов

Пользователи Telegram столкнулись с попытками кражи их аккаунтов - РИА Новости, 17.12.2022

Пользователи Telegram столкнулись с попытками кражи их аккаунтов

Злоумышленники пытались массово украсть аккаунты пользователей Telegram под предлогом дарения подписки на Telegram Premium, сообщило Минцифры. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:45

2022-12-17T17:45

2022-12-17T18:05

технологии

россия

telegram (приложение)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Злоумышленники пытались массово украсть аккаунты пользователей Telegram под предлогом дарения подписки на Telegram Premium, сообщило Минцифры.Уточняется, что пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил подарок — подписку на Telegram Premium."Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку", — добавили в Минцифры.После введения кода учетная запись тут же открывается у злоумышленника на компьютере. Новый аккаунт сразу же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается.В Минцифры подчеркнули, что аккаунт останется в безопасности, если в нем включена двухфакторная аутентификация. В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам придется ввести пароль, который знает только владелец учетной записи.

https://ria.ru/20221206/telegram-1836759988.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, telegram (приложение)