https://ria.ru/20221217/sytyy-1839381533.html
Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения
Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения - РИА Новости, 17.12.2022
Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения
Главу Русского дома в ЦАР, госпитализированного после покушения, скоро выпишут, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:06
2022-12-17T13:06
2022-12-17T13:06
в мире
цар
банги
покушение на главу русского дома в цар
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главу Русского дома в ЦАР, госпитализированного после покушения, скоро выпишут, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике. Говоря о ходе расследования, в посольстве отметили, что новой информации пока нет. Меры безопасности дипмиссии, добавил собеседник агентства, были усилены, но непосредственных угроз ей нет. Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.
https://ria.ru/20221216/obvineniya-1839297305.html
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в мире, цар, банги, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Банги, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения
Посольство в ЦАР: госпитализированного главу Русского дома Сытого скоро выпишут