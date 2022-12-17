https://ria.ru/20221217/sytyy-1839381533.html

Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения

Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения - РИА Новости, 17.12.2022

Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения

Главу Русского дома в ЦАР, госпитализированного после покушения, скоро выпишут, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:06

2022-12-17T13:06

2022-12-17T13:06

в мире

цар

банги

покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главу Русского дома в ЦАР, госпитализированного после покушения, скоро выпишут, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике. Говоря о ходе расследования, в посольстве отметили, что новой информации пока нет. Меры безопасности дипмиссии, добавил собеседник агентства, были усилены, но непосредственных угроз ей нет. Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.

https://ria.ru/20221216/obvineniya-1839297305.html

цар

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в мире, цар, банги, покушение на главу русского дома в цар