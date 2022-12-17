Рейтинг@Mail.ru
Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/sytyy-1839381533.html
Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения
Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения - РИА Новости, 17.12.2022
Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения
Главу Русского дома в ЦАР, госпитализированного после покушения, скоро выпишут, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:06
2022-12-17T13:06
в мире
цар
банги
покушение на главу русского дома в цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839216214_0:64:958:603_1920x0_80_0_0_3355d3fc03066fb1ef13083d9a095786.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главу Русского дома в ЦАР, госпитализированного после покушения, скоро выпишут, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике. Говоря о ходе расследования, в посольстве отметили, что новой информации пока нет. Меры безопасности дипмиссии, добавил собеседник агентства, были усилены, но непосредственных угроз ей нет. Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.
https://ria.ru/20221216/obvineniya-1839297305.html
цар
банги
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839216214_238:0:1035:598_1920x0_80_0_0_b599ac699fb2eb80ca07f274aefb1ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, банги, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Банги, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
13:06 17.12.2022
 
Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения

Посольство в ЦАР: госпитализированного главу Русского дома Сытого скоро выпишут

© РИА НовостиГлавный госпиталь Банги, куда был доставлен генеральный директор Русского дома в ЦАР
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен генеральный директор Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен генеральный директор Русского дома в ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главу Русского дома в ЦАР, госпитализированного после покушения, скоро выпишут, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике.
"Я думаю, что выписку можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь", - сказал собеседник агентства.
Говоря о ходе расследования, в посольстве отметили, что новой информации пока нет.
Меры безопасности дипмиссии, добавил собеседник агентства, были усилены, но непосредственных угроз ей нет.
Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
Вчера, 19:42
В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"
 
В миреЦАРБангиПокушение на главу Русского дома в ЦАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала