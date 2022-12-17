https://ria.ru/20221217/sunak-1839334081.html

СМИ: Сунак решил провести аудит военной помощи Украине

СМИ: Сунак решил провести аудит военной помощи Украине - РИА Новости, 17.12.2022

СМИ: Сунак решил провести аудит военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи, оказываемой Украине, при этом британские чиновники боятся, что Сунак... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T02:06

2022-12-17T02:06

2022-12-17T04:16

в мире

риши сунак

владимир зеленский

украина

великобритания

лондон

би-би-си

goldman sachs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328128_0:82:3069:1808_1920x0_80_0_0_25343aa0a871b4ffddcb65589d351602.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи, оказываемой Украине, при этом британские чиновники боятся, что Сунак близок к тому, чтобы занять слишком "осторожную позицию" по вопросу поддержки режима Зеленского, утверждают источники в правительстве Соединенного Королевства. Согласно их информации, аудит должен дать оценку значимости военного вклада Британии в помощь Украине и ходу российской спецоперации. "Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили", - сказал собеседник канала Би-би-си. По данным источника, британские чиновники опасаются, что премьер может занять слишком "осторожную позицию", поскольку специальная операция вступает в ключевую фазу. Другой собеседник сравнил проведение аудита со "сводным отчетом Goldman Sachs", где раньше работал Сунак. Отмечается, что Владимир Зеленский знает о дискуссии в Британии и призывает Сунака "сохранить сильную военную поддержку" Украине.Риши Сунак ранее заявлял, что Лондон в 2022 году выделил Киеву помощь на три миллиарда фунтов стерлингов, и подтвердил готовность продолжать финансирование. Великобритания передала Украине, в частности, противотанковые ракеты, системы ПВО, боевые бронемашины.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221209/postavki-1837619758.html

https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830576986.html

украина

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, владимир зеленский, украина, великобритания, лондон, би-би-си, goldman sachs