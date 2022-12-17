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СМИ: Сунак решил провести аудит военной помощи Украине - РИА Новости, 17.12.2022
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СМИ: Сунак решил провести аудит военной помощи Украине
СМИ: Сунак решил провести аудит военной помощи Украине - РИА Новости, 17.12.2022
СМИ: Сунак решил провести аудит военной помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи, оказываемой Украине, при этом британские чиновники боятся, что Сунак... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T02:06
2022-12-17T04:16
в мире
риши сунак
владимир зеленский
украина
великобритания
лондон
би-би-си
goldman sachs
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи, оказываемой Украине, при этом британские чиновники боятся, что Сунак близок к тому, чтобы занять слишком "осторожную позицию" по вопросу поддержки режима Зеленского, утверждают источники в правительстве Соединенного Королевства. Согласно их информации, аудит должен дать оценку значимости военного вклада Британии в помощь Украине и ходу российской спецоперации. "Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили", - сказал собеседник канала Би-би-си. По данным источника, британские чиновники опасаются, что премьер может занять слишком "осторожную позицию", поскольку специальная операция вступает в ключевую фазу. Другой собеседник сравнил проведение аудита со "сводным отчетом Goldman Sachs", где раньше работал Сунак. Отмечается, что Владимир Зеленский знает о дискуссии в Британии и призывает Сунака "сохранить сильную военную поддержку" Украине.Риши Сунак ранее заявлял, что Лондон в 2022 году выделил Киеву помощь на три миллиарда фунтов стерлингов, и подтвердил готовность продолжать финансирование. Великобритания передала Украине, в частности, противотанковые ракеты, системы ПВО, боевые бронемашины.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20221209/postavki-1837619758.html
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в мире, риши сунак, владимир зеленский, украина, великобритания, лондон, би-би-си, goldman sachs
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания, Лондон, Би-би-си, Goldman Sachs
02:06 17.12.2022 (обновлено: 04:16 17.12.2022)
 
СМИ: Сунак решил провести аудит военной помощи Украине

BBC: премьер Сунак решил провести аудит военной помощи Украине, его окружение боится этого

© AP Photo / Tolga AkmenПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Tolga Akmen
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи, оказываемой Украине, при этом британские чиновники боятся, что Сунак близок к тому, чтобы занять слишком "осторожную позицию" по вопросу поддержки режима Зеленского, утверждают источники в правительстве Соединенного Королевства.
Согласно их информации, аудит должен дать оценку значимости военного вклада Британии в помощь Украине и ходу российской спецоперации.
Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 20:01
Сунак пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО
"Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили", - сказал собеседник канала Би-би-си.
По данным источника, британские чиновники опасаются, что премьер может занять слишком "осторожную позицию", поскольку специальная операция вступает в ключевую фазу. Другой собеседник сравнил проведение аудита со "сводным отчетом Goldman Sachs", где раньше работал Сунак.
Отмечается, что Владимир Зеленский знает о дискуссии в Британии и призывает Сунака "сохранить сильную военную поддержку" Украине.
Риши Сунак ранее заявлял, что Лондон в 2022 году выделил Киеву помощь на три миллиарда фунтов стерлингов, и подтвердил готовность продолжать финансирование. Великобритания передала Украине, в частности, противотанковые ракеты, системы ПВО, боевые бронемашины.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 17:30Специальная военная операция на Украине
Сунак обсудил с Зеленским поддержку Украины и предоставление тысячи ракет
 
В миреРиши СунакВладимир ЗеленскийУкраинаВеликобританияЛондонБи-би-сиGoldman Sachs
 
 
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