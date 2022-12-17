https://ria.ru/20221217/sugroby-1839356218.html

Сугробы в Москве могут достичь рекордной высоты, заявил Вильфанд

Сугробы в Москве могут достичь рекордной высоты, заявил Вильфанд - РИА Новости, 17.12.2022

Сугробы в Москве могут достичь рекордной высоты, заявил Вильфанд

Высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:23

2022-12-17T10:23

2022-12-17T13:40

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роман вильфанд

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россия

арктика

гидрометцентр

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас, сообщил РИА Новости в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Тот циклон, который сейчас проходит с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки, хотя по своему виду он не очень такой мощный... но он очень активный, поэтому следует ожидать уже в ближайшие часы выпадения снега, этот снегопад продолжиться и завтра. Эти два дня могут обусловить прирост снега больше чем на 10 см. Сейчас высота снега 22 см, а 19 декабря 1941 года высота снега была 34 см. Вероятность события на превышение рекорда - не маленькая", - сообщил Вильфанд. Он напомнил, что в период битвы под Москвой в 1941 году была очень суровая и снежная зима. Вильфанд уточнил, что погода будет при этом неблагоприятной. Уже в ближайшее время усилиться ветер, ожидаются снежные заносы и метель. Завтра ожидается еще более сложная ситуация, поскольку снег усилится, а порывы будут продолжаться. "Уже завтра, даже сегодня к вечеру, начнется смена воздушных масс. Если сейчас они приходят к нам с запада и юго-запада, то к вечеру прогнозируется переход направления ветра на северную часть Арктики, и уже там небольшое понижение будет. "Успокоится" погода в понедельник, когда антициклон с запада уже распространит свое влияние, без существенных осадков, но температура уже понизится. Ночью будет от -10 до -15 градусов", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20221216/osadki-1839101788.html

https://ria.ru/20221217/pogoda-1839350100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, роман вильфанд, москва, россия, арктика, гидрометцентр