https://ria.ru/20221217/sugroby-1839356218.html
Сугробы в Москве могут достичь рекордной высоты, заявил Вильфанд
Сугробы в Москве могут достичь рекордной высоты, заявил Вильфанд - РИА Новости, 17.12.2022
Сугробы в Москве могут достичь рекордной высоты, заявил Вильфанд
Высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:23
2022-12-17T10:23
2022-12-17T13:40
общество
роман вильфанд
москва
россия
арктика
гидрометцентр
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас, сообщил РИА Новости в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Тот циклон, который сейчас проходит с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки, хотя по своему виду он не очень такой мощный... но он очень активный, поэтому следует ожидать уже в ближайшие часы выпадения снега, этот снегопад продолжиться и завтра. Эти два дня могут обусловить прирост снега больше чем на 10 см. Сейчас высота снега 22 см, а 19 декабря 1941 года высота снега была 34 см. Вероятность события на превышение рекорда - не маленькая", - сообщил Вильфанд. Он напомнил, что в период битвы под Москвой в 1941 году была очень суровая и снежная зима. Вильфанд уточнил, что погода будет при этом неблагоприятной. Уже в ближайшее время усилиться ветер, ожидаются снежные заносы и метель. Завтра ожидается еще более сложная ситуация, поскольку снег усилится, а порывы будут продолжаться. "Уже завтра, даже сегодня к вечеру, начнется смена воздушных масс. Если сейчас они приходят к нам с запада и юго-запада, то к вечеру прогнозируется переход направления ветра на северную часть Арктики, и уже там небольшое понижение будет. "Успокоится" погода в понедельник, когда антициклон с запада уже распространит свое влияние, без существенных осадков, но температура уже понизится. Ночью будет от -10 до -15 градусов", - добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20221216/osadki-1839101788.html
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общество, роман вильфанд, москва, россия, арктика, гидрометцентр
Общество, Роман Вильфанд, Москва, Россия, Арктика, Гидрометцентр
10:23 17.12.2022 (обновлено: 13:40 17.12.2022)
Сугробы в Москве могут достичь рекордной высоты, заявил Вильфанд
Глава Гидрометцентра Вильфанд: высота сугробов в Москве может достичь рекорда 1941 года
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас, сообщил РИА Новости в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Тот циклон, который сейчас проходит с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки, хотя по своему виду он не очень такой мощный... но он очень активный, поэтому следует ожидать уже в ближайшие часы выпадения снега, этот снегопад продолжиться и завтра. Эти два дня могут обусловить прирост снега больше чем на 10 см. Сейчас высота снега 22 см, а 19 декабря 1941 года высота снега была 34 см. Вероятность события на превышение рекорда - не маленькая", - сообщил Вильфанд.
Он напомнил, что в период битвы под Москвой в 1941 году была очень суровая и снежная зима.
"Важно отметить, что количество снега будет близкое к рекорду, может превысить его. Большой разницы нет, если на 1-2 см будет выше или ниже - рекорд существует, прогнозируемое значение около рекорда - значит, это очень много", - пояснил он.
Вильфанд уточнил, что погода будет при этом неблагоприятной. Уже в ближайшее время усилиться ветер, ожидаются снежные заносы и метель.
"Влажность воздуха вместе с ветром будут создавать ощущение, что на улице не минус 4, минус 6 градусов, а где-то минус 10, минус 13 градусов", - отметил он.
Завтра ожидается еще более сложная ситуация, поскольку снег усилится, а порывы будут продолжаться.
"Уже завтра, даже сегодня к вечеру, начнется смена воздушных масс. Если сейчас они приходят к нам с запада и юго-запада, то к вечеру прогнозируется переход направления ветра на северную часть Арктики
, и уже там небольшое понижение будет. "Успокоится" погода в понедельник, когда антициклон с запада уже распространит свое влияние, без существенных осадков, но температура уже понизится. Ночью будет от -10 до -15 градусов", - добавил Вильфанд.