https://ria.ru/20221217/studenty-1839426034.html
Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта
Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта - РИА Новости, 17.12.2022
Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта
Российские ВУЗы планируют увеличить приток студентов из Египта для обучения в РФ, заявил в субботу ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T18:07
2022-12-17T18:07
2022-12-17T18:07
виктор кокшаров
георгий борисенко
египет
россия
ближний восток
уральский федеральный университет
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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КАИР, 17 дек - РИА Новости. Российские ВУЗы планируют увеличить приток студентов из Египта для обучения в РФ, заявил в субботу ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. В египетской столице в субботу начал работу двухдневный Форум иностранных выпускников советских и российских вузов – представителей системы образования стран Ближнего Востока и Африки. На торжественном открытии первого подобного форума в регионе присутствовали заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, ректоры ряда крупнейших российских ВУЗов, посол России в Египте Георгий Борисенко, представители минобразования Египта, а также выпускники советских и российских высших учебных заведений, работающих в настоящий момент в системе образования в странах Ближнего Востока и Африки. "Египет – динамично развивающаяся страна с большим количеством молодого населения, которое испытывает потребность в получении качественного образования, российские университеты такую потребность в значительной части могут удовлетворить", - сказал в ходе пресс-конференции на полях форума ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. По словам ректора, интерес к Египту со стороны российских ВУЗов никогда не снижался. В настоящий момент в различных высших учебных заведениях России "обучаются около 12 тысяч 400 студентов из Египта, и их количество постоянно растет". "Интерес взаимный. Для того чтобы еще увеличить приток студентов из Египта к нам, на Урал и в другие ВУЗы России, мы создали здесь в городе 6 октября совместно с египетскими партнерами совместный уральский центр русского языка", - добавил Кокшаров. По словам представителей российских ВУЗов, в настоящий момент в Египте ими совместно с местными партнерами создаются подготовительные факультеты, на которых обучающиеся получают необходимые знания по русскому языку для того, чтобы они смогли с уверенностью поступать в российские высшие учебные заведения.
https://na.ria.ru/20221114/studenty-1831407995.html
https://na.ria.ru/20221013/rudn-1823481424.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор кокшаров, георгий борисенко, египет, россия, ближний восток, уральский федеральный университет, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Виктор Кокшаров, Георгий Борисенко, Египет, Россия, Ближний Восток, Уральский федеральный университет, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта
Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта для обучения в России