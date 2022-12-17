https://ria.ru/20221217/studenty-1839426034.html

Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта

Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта - РИА Новости, 17.12.2022

Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта

Российские ВУЗы планируют увеличить приток студентов из Египта для обучения в РФ, заявил в субботу ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T18:07

2022-12-17T18:07

2022-12-17T18:07

виктор кокшаров

георгий борисенко

египет

россия

ближний восток

уральский федеральный университет

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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КАИР, 17 дек - РИА Новости. Российские ВУЗы планируют увеличить приток студентов из Египта для обучения в РФ, заявил в субботу ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. В египетской столице в субботу начал работу двухдневный Форум иностранных выпускников советских и российских вузов – представителей системы образования стран Ближнего Востока и Африки. На торжественном открытии первого подобного форума в регионе присутствовали заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, ректоры ряда крупнейших российских ВУЗов, посол России в Египте Георгий Борисенко, представители минобразования Египта, а также выпускники советских и российских высших учебных заведений, работающих в настоящий момент в системе образования в странах Ближнего Востока и Африки. "Египет – динамично развивающаяся страна с большим количеством молодого населения, которое испытывает потребность в получении качественного образования, российские университеты такую потребность в значительной части могут удовлетворить", - сказал в ходе пресс-конференции на полях форума ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. По словам ректора, интерес к Египту со стороны российских ВУЗов никогда не снижался. В настоящий момент в различных высших учебных заведениях России "обучаются около 12 тысяч 400 студентов из Египта, и их количество постоянно растет". "Интерес взаимный. Для того чтобы еще увеличить приток студентов из Египта к нам, на Урал и в другие ВУЗы России, мы создали здесь в городе 6 октября совместно с египетскими партнерами совместный уральский центр русского языка", - добавил Кокшаров. По словам представителей российских ВУЗов, в настоящий момент в Египте ими совместно с местными партнерами создаются подготовительные факультеты, на которых обучающиеся получают необходимые знания по русскому языку для того, чтобы они смогли с уверенностью поступать в российские высшие учебные заведения.

https://na.ria.ru/20221114/studenty-1831407995.html

https://na.ria.ru/20221013/rudn-1823481424.html

египет

россия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктор кокшаров, георгий борисенко, египет, россия, ближний восток, уральский федеральный университет, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)