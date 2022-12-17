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Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта - РИА Новости, 17.12.2022
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Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта
Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта - РИА Новости, 17.12.2022
Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта
Российские ВУЗы планируют увеличить приток студентов из Египта для обучения в РФ, заявил в субботу ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T18:07
2022-12-17T18:07
виктор кокшаров
георгий борисенко
египет
россия
ближний восток
уральский федеральный университет
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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КАИР, 17 дек - РИА Новости. Российские ВУЗы планируют увеличить приток студентов из Египта для обучения в РФ, заявил в субботу ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. В египетской столице в субботу начал работу двухдневный Форум иностранных выпускников советских и российских вузов – представителей системы образования стран Ближнего Востока и Африки. На торжественном открытии первого подобного форума в регионе присутствовали заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, ректоры ряда крупнейших российских ВУЗов, посол России в Египте Георгий Борисенко, представители минобразования Египта, а также выпускники советских и российских высших учебных заведений, работающих в настоящий момент в системе образования в странах Ближнего Востока и Африки. "Египет – динамично развивающаяся страна с большим количеством молодого населения, которое испытывает потребность в получении качественного образования, российские университеты такую потребность в значительной части могут удовлетворить", - сказал в ходе пресс-конференции на полях форума ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. По словам ректора, интерес к Египту со стороны российских ВУЗов никогда не снижался. В настоящий момент в различных высших учебных заведениях России "обучаются около 12 тысяч 400 студентов из Египта, и их количество постоянно растет". "Интерес взаимный. Для того чтобы еще увеличить приток студентов из Египта к нам, на Урал и в другие ВУЗы России, мы создали здесь в городе 6 октября совместно с египетскими партнерами совместный уральский центр русского языка", - добавил Кокшаров. По словам представителей российских ВУЗов, в настоящий момент в Египте ими совместно с местными партнерами создаются подготовительные факультеты, на которых обучающиеся получают необходимые знания по русскому языку для того, чтобы они смогли с уверенностью поступать в российские высшие учебные заведения.
https://na.ria.ru/20221114/studenty-1831407995.html
https://na.ria.ru/20221013/rudn-1823481424.html
египет
россия
ближний восток
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виктор кокшаров, георгий борисенко, египет, россия, ближний восток, уральский федеральный университет, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Виктор Кокшаров, Георгий Борисенко, Египет, Россия, Ближний Восток, Уральский федеральный университет, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
18:07 17.12.2022
 
Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта

Российские вузы планируют увеличить приток студентов из Египта для обучения в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете. Архивное фото
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КАИР, 17 дек - РИА Новости. Российские ВУЗы планируют увеличить приток студентов из Египта для обучения в РФ, заявил в субботу ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.
В египетской столице в субботу начал работу двухдневный Форум иностранных выпускников советских и российских вузов – представителей системы образования стран Ближнего Востока и Африки.
На торжественном открытии первого подобного форума в регионе присутствовали заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, ректоры ряда крупнейших российских ВУЗов, посол России в Египте Георгий Борисенко, представители минобразования Египта, а также выпускники советских и российских высших учебных заведений, работающих в настоящий момент в системе образования в странах Ближнего Востока и Африки.
"Египет – динамично развивающаяся страна с большим количеством молодого населения, которое испытывает потребность в получении качественного образования, российские университеты такую потребность в значительной части могут удовлетворить", - сказал в ходе пресс-конференции на полях форума ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.
Медицинская академия имени С. И. Георгиевского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:29
В Минобрнауки заявили о росте числа иностранных студентов в вузах России
По словам ректора, интерес к Египту со стороны российских ВУЗов никогда не снижался. В настоящий момент в различных высших учебных заведениях России "обучаются около 12 тысяч 400 студентов из Египта, и их количество постоянно растет".
"Интерес взаимный. Для того чтобы еще увеличить приток студентов из Египта к нам, на Урал и в другие ВУЗы России, мы создали здесь в городе 6 октября совместно с египетскими партнерами совместный уральский центр русского языка", - добавил Кокшаров.
По словам представителей российских ВУЗов, в настоящий момент в Египте ими совместно с местными партнерами создаются подготовительные факультеты, на которых обучающиеся получают необходимые знания по русскому языку для того, чтобы они смогли с уверенностью поступать в российские высшие учебные заведения.
Пресс-конференция на тему: Довузовская подготовка иностранных граждан: ответы на современные вызовы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 09:00
Иностранцы голосуют количеством. Приток студентов в российские вузы вырос
 
Виктор КокшаровГеоргий БорисенкоЕгипетРоссияБлижний ВостокУральский федеральный университетФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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