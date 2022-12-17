https://ria.ru/20221217/strelba-1839341177.html
СМИ: число погибших после стрельбы у школы в Чикаго возросло до двух
СМИ: число погибших после стрельбы у школы в Чикаго возросло до двух - РИА Новости, 17.12.2022
СМИ: число погибших после стрельбы у школы в Чикаго возросло до двух
Число погибших в результате стрельбы возле школы в Чикаго возросло до двух человек, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T06:54
2022-12-17T06:54
2022-12-17T06:58
в мире
чикаго
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы возле школы в Чикаго возросло до двух человек, сообщает телеканал ABC. Ранее местное отделение CBS News сообщало, что в результате инцидента погиб подросток и еще трое получили ранения. "Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы возле средней школы в Чикаго в пятницу", - сообщает ABC со ссылкой на представителя местной полиции Дэвида Брауна. По его данным, стрельба произошла около 14.00 по местному времени (23.00 мск). Как отмечается, четверо пострадавших были доставлены в больницу, где двое из них скончались. Согласно информации представителя полиции, возраст жертв пока не удалось установить.
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в мире, чикаго
06:54 17.12.2022 (обновлено: 06:58 17.12.2022)
СМИ: число погибших после стрельбы у школы в Чикаго возросло до двух
ABC: число погибших после стрельбы возле школы в Чикаго возросло до двух человек
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости.
Число погибших в результате стрельбы возле школы в Чикаго возросло до двух человек, сообщает
телеканал ABC.
Ранее местное отделение CBS News сообщало, что в результате инцидента погиб подросток и еще трое получили ранения.
"Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы возле средней школы в Чикаго в пятницу", - сообщает ABC со ссылкой на представителя местной полиции Дэвида Брауна.
По его данным, стрельба произошла около 14.00 по местному времени (23.00 мск). Как отмечается, четверо пострадавших были доставлены в больницу, где двое из них скончались. Согласно информации представителя полиции, возраст жертв пока не удалось установить.