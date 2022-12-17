Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число погибших после стрельбы у школы в Чикаго возросло до двух - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/strelba-1839341177.html
СМИ: число погибших после стрельбы у школы в Чикаго возросло до двух
СМИ: число погибших после стрельбы у школы в Чикаго возросло до двух - РИА Новости, 17.12.2022
СМИ: число погибших после стрельбы у школы в Чикаго возросло до двух
Число погибших в результате стрельбы возле школы в Чикаго возросло до двух человек, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T06:54
2022-12-17T06:58
в мире
чикаго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149131/57/1491315712_0:647:5448:3712_1920x0_80_0_0_24857ff95abbe7955bc387065408743e.jpg
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы возле школы в Чикаго возросло до двух человек, сообщает телеканал ABC. Ранее местное отделение CBS News сообщало, что в результате инцидента погиб подросток и еще трое получили ранения. "Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы возле средней школы в Чикаго в пятницу", - сообщает ABC со ссылкой на представителя местной полиции Дэвида Брауна. По его данным, стрельба произошла около 14.00 по местному времени (23.00 мск). Как отмечается, четверо пострадавших были доставлены в больницу, где двое из них скончались. Согласно информации представителя полиции, возраст жертв пока не удалось установить.
https://ria.ru/20221215/strelba-1838996182.html
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149131/57/1491315712_250:0:5199:3712_1920x0_80_0_0_c73f8eaefb02c176d3395702887d2867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго
В мире, Чикаго
06:54 17.12.2022 (обновлено: 06:58 17.12.2022)
 
СМИ: число погибших после стрельбы у школы в Чикаго возросло до двух

ABC: число погибших после стрельбы возле школы в Чикаго возросло до двух человек

© AP Photo / M. Spencer GreenАвтомобиль полиции Чикаго, США
Автомобиль полиции Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / M. Spencer Green
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы возле школы в Чикаго возросло до двух человек, сообщает телеканал ABC.
Ранее местное отделение CBS News сообщало, что в результате инцидента погиб подросток и еще трое получили ранения.
"Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы возле средней школы в Чикаго в пятницу", - сообщает ABC со ссылкой на представителя местной полиции Дэвида Брауна.
По его данным, стрельба произошла около 14.00 по местному времени (23.00 мск). Как отмечается, четверо пострадавших были доставлены в больницу, где двое из них скончались. Согласно информации представителя полиции, возраст жертв пока не удалось установить.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 19:19
В медучреждении в Пенсильвании произошла стрельба
 
В миреЧикаго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала