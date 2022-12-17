https://ria.ru/20221217/stavropole-1839379703.html
На Ставрополье после массовой гибели журавлей завели уголовное дело
На Ставрополье после массовой гибели журавлей завели уголовное дело - РИА Новости, 17.12.2022
На Ставрополье после массовой гибели журавлей завели уголовное дело
В Петровском районе Ставропольского края произошла массовая гибель журавлей, следователи завели уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:59
2022-12-17T12:59
2022-12-17T13:18
происшествия
ставропольский край
россия
петровский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Петровском районе Ставропольского края произошла массовая гибель журавлей, следователи завели уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. Уточняется, что максимальная санкция по этой статье — ограничение свободы на два года. По данным следствия, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа обнаружили не менее 800 тушек серых журавлей, занесенных в Красную книгу Ставропольского края. Кроме того, там нашли четырех мертвых зайцев и куропатку. Результаты химико-токсикологического исследования показали, что в трупах животных был яд, содержащий фосфорорганические соединения, приведшие к смерти. Следствие выяснило, что в ноябре при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, его распространили на поверхности почвы. Это привело к тяжким последствиям для окружающей среды и гибели журавлей.Прокуратура Ставропольского края признала постановление о возбуждении уголовного дела законным. Кроме того, следственные органы проводят процессуальные проверки и в других округах края, добавили в ведомстве. Также продолжается прокурорская проверка.
https://ria.ru/20220120/zhuravli-1768665159.html
https://ria.ru/20221214/tyuleni-1838344072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия, петровский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Петровский район, Следственный комитет России (СК РФ)
12:59 17.12.2022 (обновлено: 13:18 17.12.2022)
На Ставрополье после массовой гибели журавлей завели уголовное дело
В Ставрополье после массовой гибели журавлей и других животных завели уголовное дело
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Петровском районе Ставропольского края произошла массовая гибель журавлей, следователи завели уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия)", — сказали в ведомстве.
Уточняется, что максимальная санкция по этой статье — ограничение свободы на два года.
По данным следствия, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа обнаружили не менее 800 тушек серых журавлей, занесенных в Красную книгу Ставропольского края. Кроме того, там нашли четырех мертвых зайцев и куропатку.
Результаты химико-токсикологического исследования показали, что в трупах животных был яд, содержащий фосфорорганические соединения, приведшие к смерти.
Следствие выяснило, что в ноябре при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, его распространили на поверхности почвы. Это привело к тяжким последствиям для окружающей среды и гибели журавлей.
Прокуратура Ставропольского края признала постановление о возбуждении уголовного дела законным. Кроме того, следственные органы проводят процессуальные проверки и в других округах края, добавили в ведомстве. Также продолжается прокурорская проверка.