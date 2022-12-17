https://ria.ru/20221217/stavropole-1839379703.html

На Ставрополье после массовой гибели журавлей завели уголовное дело

На Ставрополье после массовой гибели журавлей завели уголовное дело - РИА Новости, 17.12.2022

На Ставрополье после массовой гибели журавлей завели уголовное дело

В Петровском районе Ставропольского края произошла массовая гибель журавлей, следователи завели уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:59

2022-12-17T12:59

2022-12-17T13:18

происшествия

ставропольский край

россия

петровский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Петровском районе Ставропольского края произошла массовая гибель журавлей, следователи завели уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. Уточняется, что максимальная санкция по этой статье — ограничение свободы на два года. По данным следствия, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа обнаружили не менее 800 тушек серых журавлей, занесенных в Красную книгу Ставропольского края. Кроме того, там нашли четырех мертвых зайцев и куропатку. Результаты химико-токсикологического исследования показали, что в трупах животных был яд, содержащий фосфорорганические соединения, приведшие к смерти. Следствие выяснило, что в ноябре при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, его распространили на поверхности почвы. Это привело к тяжким последствиям для окружающей среды и гибели журавлей.Прокуратура Ставропольского края признала постановление о возбуждении уголовного дела законным. Кроме того, следственные органы проводят процессуальные проверки и в других округах края, добавили в ведомстве. Также продолжается прокурорская проверка.

https://ria.ru/20220120/zhuravli-1768665159.html

https://ria.ru/20221214/tyuleni-1838344072.html

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Дарья Буймова

происшествия, ставропольский край, россия, петровский район, следственный комитет россии (ск рф)