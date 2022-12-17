https://ria.ru/20221217/ssha-1839351382.html

TAC: конгресс объявил США тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского

TAC: конгресс объявил США тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского - РИА Новости, 17.12.2022

TAC: конгресс объявил США тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского

Конгресс объявил тотальную войну реальным интересам США, одобрив увеличение бюджета на помощь режиму Зеленского, считает обозреватель The American Conservative... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:34

2022-12-17T09:34

2022-12-17T11:59

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сша

украина

техас

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Конгресс объявил тотальную войну реальным интересам США, одобрив увеличение бюджета на помощь режиму Зеленского, считает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин."Этот закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) — 4408-страничный законопроект на 860 миллиардов долларов, составленный за закрытыми дверями, опущенный в Палату представителей менее чем за 48 часов до прочтения и принятый только путем приостановки обычных правил Палаты представителей — оскорбляет наших военных и американский народ", — процитировал автор республиканского члена палаты представителей от Техаса Чипа Роя.По мнению автора статьи, закон о разрешении на национальную оборону 2023 года (NDAA), который дает зеленый свет рекордным военным расходам США, усилит эскалацию кризиса на Украине.Инициатива по содействию безопасности Украины дает Пентагону больше полномочий и возможностей для заключения контрактов на поставку Киеву нового оружия и техники вне рамок президентских возможностей. Девлин подчеркнул, что также в проекте NDAA принимал участие уходящий в отставку конгрессмен от Иллинойса Адам Кинзингер, который настаивал на "безумной операции" обучения украинских пилотов работе с американскими военными самолетами для последующего закрытия неба.Закон подвергся ощутимой критике со стороны республиканской партии США, однако был принят без особых изменений, добавил автор статьи. Девлин при этом призвал положить конец социальному эксперименту по экспорту либеральной демократии, прежде чем американская политика приведет к бессмысленным жертвам.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221216/rossiya-1839323695.html

https://ria.ru/20221216/bayden-1839324080.html

https://ria.ru/20221217/kissindzher-1839298905.html

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техас

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, украина, техас, министерство обороны сша