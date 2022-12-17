Рейтинг@Mail.ru
TAC: конгресс объявил США тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/ssha-1839351382.html
TAC: конгресс объявил США тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского
TAC: конгресс объявил США тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского - РИА Новости, 17.12.2022
TAC: конгресс объявил США тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского
Конгресс объявил тотальную войну реальным интересам США, одобрив увеличение бюджета на помощь режиму Зеленского, считает обозреватель The American Conservative... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:34
2022-12-17T11:59
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сша
украина
техас
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_529ff3f15676eed6b31161b320f950a1.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Конгресс объявил тотальную войну реальным интересам США, одобрив увеличение бюджета на помощь режиму Зеленского, считает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин."Этот закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) — 4408-страничный законопроект на 860 миллиардов долларов, составленный за закрытыми дверями, опущенный в Палату представителей менее чем за 48 часов до прочтения и принятый только путем приостановки обычных правил Палаты представителей — оскорбляет наших военных и американский народ", — процитировал автор республиканского члена палаты представителей от Техаса Чипа Роя.По мнению автора статьи, закон о разрешении на национальную оборону 2023 года (NDAA), который дает зеленый свет рекордным военным расходам США, усилит эскалацию кризиса на Украине.Инициатива по содействию безопасности Украины дает Пентагону больше полномочий и возможностей для заключения контрактов на поставку Киеву нового оружия и техники вне рамок президентских возможностей. Девлин подчеркнул, что также в проекте NDAA принимал участие уходящий в отставку конгрессмен от Иллинойса Адам Кинзингер, который настаивал на "безумной операции" обучения украинских пилотов работе с американскими военными самолетами для последующего закрытия неба.Закон подвергся ощутимой критике со стороны республиканской партии США, однако был принят без особых изменений, добавил автор статьи. Девлин при этом призвал положить конец социальному эксперименту по экспорту либеральной демократии, прежде чем американская политика приведет к бессмысленным жертвам.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221216/rossiya-1839323695.html
https://ria.ru/20221216/bayden-1839324080.html
https://ria.ru/20221217/kissindzher-1839298905.html
сша
украина
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_a156dc77dc9b96f95893269093baa763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, украина, техас, министерство обороны сша
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), США, Украина, Техас, Министерство обороны США
09:34 17.12.2022 (обновлено: 11:59 17.12.2022)
 
TAC: конгресс объявил США тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского

TAC: решение конгресса увеличить бюджет для помощи Украине угрожает интересам США

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Конгресс объявил тотальную войну реальным интересам США, одобрив увеличение бюджета на помощь режиму Зеленского, считает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
"Этот закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) — 4408-страничный законопроект на 860 миллиардов долларов, составленный за закрытыми дверями, опущенный в Палату представителей менее чем за 48 часов до прочтения и принятый только путем приостановки обычных правил Палаты представителей — оскорбляет наших военных и американский народ", — процитировал автор республиканского члена палаты представителей от Техаса Чипа Роя.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 23:04
"Большая и важная". В США объяснили, почему Россия не по зубам Вашингтону
По мнению автора статьи, закон о разрешении на национальную оборону 2023 года (NDAA), который дает зеленый свет рекордным военным расходам США, усилит эскалацию кризиса на Украине.
"Версия NDAA 2023 года, ежегодно принимаемая конгрессом для установления руководящих принципов расходов и приоритетов на оборону, оценивает оборонный бюджет США в 858 миллиардов долларов. Эта сумма на восемь процентов превышает уровень расходов на оборону в прошлом году и на 45 миллиардов долларов больше, чем запросил Белый дом. Некоторые положения свидетельствуют о двухпартийной решимости удерживать Соединенные Штаты втянутыми в украинский конфликт до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые "сговором с Россией" демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву", — уверен Девлин.
Инициатива по содействию безопасности Украины дает Пентагону больше полномочий и возможностей для заключения контрактов на поставку Киеву нового оружия и техники вне рамок президентских возможностей. Девлин подчеркнул, что также в проекте NDAA принимал участие уходящий в отставку конгрессмен от Иллинойса Адам Кинзингер, который настаивал на "безумной операции" обучения украинских пилотов работе с американскими военными самолетами для последующего закрытия неба.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 23:07
Байден подписал недельный бюджет США, предотвратив "шатдаун"
Закон подвергся ощутимой критике со стороны республиканской партии США, однако был принят без особых изменений, добавил автор статьи. Девлин при этом призвал положить конец социальному эксперименту по экспорту либеральной демократии, прежде чем американская политика приведет к бессмысленным жертвам.
"Этот закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) — 4408-страничный законопроект на 860 миллиардов долларов, составленный за закрытыми дверями, опущенный в палату представителей менее чем за 48 часов до прочтения и принятый только путем приостановки обычных правил Палаты представителей — оскорбляет наших военных и американский народ", — процитировал автор республиканского члена палаты представителей от Техаса Чипа Роя.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
08:00
Киссинджер готов отдать России не только Донбасс
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)СШАУкраинаТехасМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала