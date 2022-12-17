09:34 17.12.2022 (обновлено: 11:59 17.12.2022)
TAC: конгресс объявил США тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского
TAC: решение конгресса увеличить бюджет для помощи Украине угрожает интересам США
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Конгресс объявил тотальную войну реальным интересам США, одобрив увеличение бюджета на помощь режиму Зеленского, считает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
"Этот закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) — 4408-страничный законопроект на 860 миллиардов долларов, составленный за закрытыми дверями, опущенный в Палату представителей менее чем за 48 часов до прочтения и принятый только путем приостановки обычных правил Палаты представителей — оскорбляет наших военных и американский народ", — процитировал автор республиканского члена палаты представителей от Техаса Чипа Роя.
По мнению автора статьи, закон о разрешении на национальную оборону 2023 года (NDAA), который дает зеленый свет рекордным военным расходам США, усилит эскалацию кризиса на Украине.
"Версия NDAA 2023 года, ежегодно принимаемая конгрессом для установления руководящих принципов расходов и приоритетов на оборону, оценивает оборонный бюджет США в 858 миллиардов долларов. Эта сумма на восемь процентов превышает уровень расходов на оборону в прошлом году и на 45 миллиардов долларов больше, чем запросил Белый дом. Некоторые положения свидетельствуют о двухпартийной решимости удерживать Соединенные Штаты втянутыми в украинский конфликт до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые "сговором с Россией" демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву", — уверен Девлин.
Инициатива по содействию безопасности Украины дает Пентагону больше полномочий и возможностей для заключения контрактов на поставку Киеву нового оружия и техники вне рамок президентских возможностей. Девлин подчеркнул, что также в проекте NDAA принимал участие уходящий в отставку конгрессмен от Иллинойса Адам Кинзингер, который настаивал на "безумной операции" обучения украинских пилотов работе с американскими военными самолетами для последующего закрытия неба.
Закон подвергся ощутимой критике со стороны республиканской партии США, однако был принят без особых изменений, добавил автор статьи. Девлин при этом призвал положить конец социальному эксперименту по экспорту либеральной демократии, прежде чем американская политика приведет к бессмысленным жертвам.
"Этот закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) — 4408-страничный законопроект на 860 миллиардов долларов, составленный за закрытыми дверями, опущенный в палату представителей менее чем за 48 часов до прочтения и принятый только путем приостановки обычных правил Палаты представителей — оскорбляет наших военных и американский народ", — процитировал автор республиканского члена палаты представителей от Техаса Чипа Роя.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.