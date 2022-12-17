https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839470273.html
Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации
Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации - РИА Новости, 18.12.2022
Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации
Канадская журналистка Ева Бартлет, которая рассказывает о событиях в Донбассе, выразила надежду, что цели спецоперации на Украине удастся достигнуть. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-17T23:45
2022-12-17T23:45
2022-12-18T01:55
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
россия
вооруженные силы украины
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2120746412ec703befbd0af8bd6aefa.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 17 дек – РИА Новости. Канадская журналистка Ева Бартлет, которая рассказывает о событиях в Донбассе, выразила надежду, что цели спецоперации на Украине удастся достигнуть. Независимая журналистка приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера, отметив, что много раз освещала ситуацию в ДНР и ЛНР. Бартлет рассказала, что мирные районы Донбасса последние восемь лет постоянно попадают под обстрелы со стороны украинских военных. Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли эта информация тому, как на Западе говорят о том, что СВО не была спровоцирована, журналистка сказала: "Абсолютно, да". Как отметила Бартлет, жители Донбасса живут в "аду" с 2014 года, и этой ситуации можно было бы избежать, "если бы за столом были честные игроки". Жертвы, пояснила журналистка, связаны с тем, что киевский режим и его западные покровители никогда не собирались вести мирные переговоры.Она сослалась на то, что в начале 2022 года, еще до начала российской спецоперации, ВСУ активизировали обстрелы ДНР и ЛНР."Очевидно, что Россия, которая до последнего момента пыталась найти мирное решение, была вынуждена начать эту военную операцию", - указала Бартлет.Она также выразила надежду, что Украину в итоге возглавят власти, свободные от коррупции. Журналистка напомнила, что Москва всегда предлагала Киеву взаимовыгодное сотрудничество, однако США имеют там "свои интересы и благополучие людей в этом регионе абсолютно в них не входит".
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839461357.html
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
донбасс
украина
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375829_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0178bbbc512f39a30db3905fd8d94c1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, россия, вооруженные силы украины, канада
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Канада
23:45 17.12.2022 (обновлено: 01:55 18.12.2022)
Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации
Журналистка из Канады Бартлет заявила, что Россия должна достичь целей СВО
НЬЮ-ЙОРК, 17 дек – РИА Новости. Канадская журналистка Ева Бартлет, которая рассказывает о событиях в Донбассе, выразила надежду, что цели спецоперации на Украине удастся достигнуть.
Независимая журналистка приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера, отметив, что много раз освещала ситуацию в ДНР
и ЛНР
.
Бартлет рассказала, что мирные районы Донбасса последние восемь лет постоянно попадают под обстрелы со стороны украинских военных. Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли эта информация тому, как на Западе говорят о том, что СВО не была спровоцирована, журналистка сказала: "Абсолютно, да".
Как отметила Бартлет, жители Донбасса живут в "аду" с 2014 года, и этой ситуации можно было бы избежать, "если бы за столом были честные игроки". Жертвы, пояснила журналистка, связаны с тем, что киевский режим и его западные покровители никогда не собирались вести мирные переговоры.
Она сослалась на то, что в начале 2022 года, еще до начала российской спецоперации, ВСУ активизировали обстрелы ДНР и ЛНР.
"Очевидно, что Россия, которая до последнего момента пыталась найти мирное решение, была вынуждена начать эту военную операцию", - указала Бартлет.
"Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины", - добавила журналистка.
Она также выразила надежду, что Украину в итоге возглавят власти, свободные от коррупции. Журналистка напомнила, что Москва всегда предлагала Киеву взаимовыгодное сотрудничество, однако США
имеют там "свои интересы и благополучие людей в этом регионе абсолютно в них не входит".