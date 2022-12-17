https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839470273.html

Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации

Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации - РИА Новости, 18.12.2022

Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации

Канадская журналистка Ева Бартлет, которая рассказывает о событиях в Донбассе, выразила надежду, что цели спецоперации на Украине удастся достигнуть. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-17T23:45

2022-12-17T23:45

2022-12-18T01:55

специальная военная операция на украине

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донбасс

украина

россия

вооруженные силы украины

канада

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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек – РИА Новости. Канадская журналистка Ева Бартлет, которая рассказывает о событиях в Донбассе, выразила надежду, что цели спецоперации на Украине удастся достигнуть. Независимая журналистка приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера, отметив, что много раз освещала ситуацию в ДНР и ЛНР. Бартлет рассказала, что мирные районы Донбасса последние восемь лет постоянно попадают под обстрелы со стороны украинских военных. Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли эта информация тому, как на Западе говорят о том, что СВО не была спровоцирована, журналистка сказала: "Абсолютно, да". Как отметила Бартлет, жители Донбасса живут в "аду" с 2014 года, и этой ситуации можно было бы избежать, "если бы за столом были честные игроки". Жертвы, пояснила журналистка, связаны с тем, что киевский режим и его западные покровители никогда не собирались вести мирные переговоры.Она сослалась на то, что в начале 2022 года, еще до начала российской спецоперации, ВСУ активизировали обстрелы ДНР и ЛНР."Очевидно, что Россия, которая до последнего момента пыталась найти мирное решение, была вынуждена начать эту военную операцию", - указала Бартлет.Она также выразила надежду, что Украину в итоге возглавят власти, свободные от коррупции. Журналистка напомнила, что Москва всегда предлагала Киеву взаимовыгодное сотрудничество, однако США имеют там "свои интересы и благополучие людей в этом регионе абсолютно в них не входит".

https://ria.ru/20221217/ukraina-1839461357.html

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донбасс, украина, россия, вооруженные силы украины, канада