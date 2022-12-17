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Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации - РИА Новости, 18.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839470273.html
Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации
Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации - РИА Новости, 18.12.2022
Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации
Канадская журналистка Ева Бартлет, которая рассказывает о событиях в Донбассе, выразила надежду, что цели спецоперации на Украине удастся достигнуть. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-17T23:45
2022-12-18T01:55
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
россия
вооруженные силы украины
канада
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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек – РИА Новости. Канадская журналистка Ева Бартлет, которая рассказывает о событиях в Донбассе, выразила надежду, что цели спецоперации на Украине удастся достигнуть. Независимая журналистка приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера, отметив, что много раз освещала ситуацию в ДНР и ЛНР. Бартлет рассказала, что мирные районы Донбасса последние восемь лет постоянно попадают под обстрелы со стороны украинских военных. Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли эта информация тому, как на Западе говорят о том, что СВО не была спровоцирована, журналистка сказала: "Абсолютно, да". Как отметила Бартлет, жители Донбасса живут в "аду" с 2014 года, и этой ситуации можно было бы избежать, "если бы за столом были честные игроки". Жертвы, пояснила журналистка, связаны с тем, что киевский режим и его западные покровители никогда не собирались вести мирные переговоры.Она сослалась на то, что в начале 2022 года, еще до начала российской спецоперации, ВСУ активизировали обстрелы ДНР и ЛНР."Очевидно, что Россия, которая до последнего момента пыталась найти мирное решение, была вынуждена начать эту военную операцию", - указала Бартлет.Она также выразила надежду, что Украину в итоге возглавят власти, свободные от коррупции. Журналистка напомнила, что Москва всегда предлагала Киеву взаимовыгодное сотрудничество, однако США имеют там "свои интересы и благополучие людей в этом регионе абсолютно в них не входит".
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839461357.html
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в мире, донбасс, украина, россия, вооруженные силы украины, канада
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Канада
23:45 17.12.2022 (обновлено: 01:55 18.12.2022)
 
Канадская журналистка надеется, что Россия достигнет цели спецоперации

Журналистка из Канады Бартлет заявила, что Россия должна достичь целей СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек – РИА Новости. Канадская журналистка Ева Бартлет, которая рассказывает о событиях в Донбассе, выразила надежду, что цели спецоперации на Украине удастся достигнуть.
Независимая журналистка приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера, отметив, что много раз освещала ситуацию в ДНР и ЛНР.
Бартлет рассказала, что мирные районы Донбасса последние восемь лет постоянно попадают под обстрелы со стороны украинских военных. Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли эта информация тому, как на Западе говорят о том, что СВО не была спровоцирована, журналистка сказала: "Абсолютно, да".
Как отметила Бартлет, жители Донбасса живут в "аду" с 2014 года, и этой ситуации можно было бы избежать, "если бы за столом были честные игроки". Жертвы, пояснила журналистка, связаны с тем, что киевский режим и его западные покровители никогда не собирались вести мирные переговоры.
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Она сослалась на то, что в начале 2022 года, еще до начала российской спецоперации, ВСУ активизировали обстрелы ДНР и ЛНР.
"Очевидно, что Россия, которая до последнего момента пыталась найти мирное решение, была вынуждена начать эту военную операцию", - указала Бартлет.

"Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины", - добавила журналистка.

Она также выразила надежду, что Украину в итоге возглавят власти, свободные от коррупции. Журналистка напомнила, что Москва всегда предлагала Киеву взаимовыгодное сотрудничество, однако США имеют там "свои интересы и благополучие людей в этом регионе абсолютно в них не входит".
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