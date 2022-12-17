21:57 17.12.2022 (обновлено: 00:26 18.12.2022)
Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы
Постпред Крыма Мурадов: слова Зеленского дают решимость довести СВО на Украине до победы
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что слова Владимира Зеленского придают России решимости довести спецоперацию до победы.
Ранее Зеленский в интервью журналу Economist заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Позже Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. Зеленский подчеркнул, что у него с Россией разное видение мира.
"Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся. Это придает России лишь решимость доводить дело до конца, до победы, и не давать надежд западным кукловодам, мечтающим о покорении России, никаких надежд на продолжение бойни на украинском плацдарме войны против нашей страны", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, Зеленскому надо зарабатывать на крови своих соотечественников все больше миллионов долларов, а без продолжения конфликта Украине никто платить не будет.
При этом Мурадов назвал диалог с нынешней киевской властью бессмысленным.