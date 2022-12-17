Рейтинг@Mail.ru
Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839460772.html
Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы
Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы - РИА Новости, 18.12.2022
Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы
Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что слова Владимира Зеленского придают России решимости довести... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-17T21:57
2022-12-18T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
украина
георгий мурадов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151234/41/1512344175_0:307:3080:2039_1920x0_80_0_0_21b1ff7181a4aa9d2b34a83839ca2dd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что слова Владимира Зеленского придают России решимости довести спецоперацию до победы. Ранее Зеленский в интервью журналу Economist заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Позже Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. Зеленский подчеркнул, что у него с Россией разное видение мира. По его словам, Зеленскому надо зарабатывать на крови своих соотечественников все больше миллионов долларов, а без продолжения конфликта Украине никто платить не будет. При этом Мурадов назвал диалог с нынешней киевской властью бессмысленным.
https://ria.ru/20221217/krym-1839418621.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151234/41/1512344175_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_03497cc02a6201a3f24fc9d84b69ca8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, россия, украина, георгий мурадов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Георгий Мурадов
21:57 17.12.2022 (обновлено: 00:26 18.12.2022)
 
Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы

Постпред Крыма Мурадов: слова Зеленского дают решимость довести СВО на Украине до победы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что слова Владимира Зеленского придают России решимости довести спецоперацию до победы.
Ранее Зеленский в интервью журналу Economist заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Позже Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. Зеленский подчеркнул, что у него с Россией разное видение мира.
"Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся. Это придает России лишь решимость доводить дело до конца, до победы, и не давать надежд западным кукловодам, мечтающим о покорении России, никаких надежд на продолжение бойни на украинском плацдарме войны против нашей страны", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, Зеленскому надо зарабатывать на крови своих соотечественников все больше миллионов долларов, а без продолжения конфликта Украине никто платить не будет.
При этом Мурадов назвал диалог с нынешней киевской властью бессмысленным.
Люди стоят на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 17:15
Политолог прокомментировал заявления США про "военные операции" в Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаГеоргий Мурадов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала