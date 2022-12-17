https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839460772.html

Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы

Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы - РИА Новости, 18.12.2022

Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что слова Владимира Зеленского придают России решимости довести... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-17T21:57

2022-12-17T21:57

2022-12-18T00:26

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

россия

украина

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что слова Владимира Зеленского придают России решимости довести спецоперацию до победы. Ранее Зеленский в интервью журналу Economist заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Позже Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. Зеленский подчеркнул, что у него с Россией разное видение мира. По его словам, Зеленскому надо зарабатывать на крови своих соотечественников все больше миллионов долларов, а без продолжения конфликта Украине никто платить не будет. При этом Мурадов назвал диалог с нынешней киевской властью бессмысленным.

https://ria.ru/20221217/krym-1839418621.html

россия

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в мире, владимир зеленский, россия, украина, георгий мурадов