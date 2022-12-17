20:48 17.12.2022 (обновлено: 20:49 17.12.2022)
Спецоперация, 17 декабря: Минобороны подтвердило удары по объектам Украины
Спецоперация, 17 декабря: Минобороны подтвердило массированный удар по объектам на Украине
БМП с военнослужащими ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министерство обороны РФ в субботу подтвердило, что в пятницу вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине, сообщив, что "все назначенные объекты (были) поражены".
Там уточнили, что "в результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".
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Украинские официальные лица и СМИ сообщали в пятницу о повреждениях объектов инфраструктуры, в частности энергообъектов на юге и востоке Украины, в Киеве и других районах.
Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко тогда сообщил, что из-за повреждения объектов энергоинфрастуктуры Украины на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Минобороны РФ, комментируя удары, также заявило, что средства противовоздушной обороны Украины отвлеклись на ложные цели.
Там уточнили, что "при этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области".
Кроме того, отметили в Минобороны РФ, ПВО Украины попала по гражданским объектам в ходе российского ракетного удара.
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Ход операции
Киев потерял за сутки убитыми и ранеными около 70 человек на купянском и краснолиманском направлениях, сообщили в субботу в Минобороны РФ. По данным министерства, российские военные действиями на южно-донецком направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, а также две диверсионно-разведывательные группы в ДНР.
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в районах двух населенных пунктов в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ, отметив, что это произошло в районе пунктов Бахмутское и Опытное.
Российские войска также поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана (ДНР).
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что защитный купол от осколков снарядов начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС.