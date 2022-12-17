https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839403793.html
ВС России поразили пункт временной дислокации мехбригады ВСУ под Харьковом
ВС России поразили пункт временной дислокации мехбригады ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 17.12.2022
ВС России поразили пункт временной дислокации мехбригады ВСУ под Харьковом
Российские войска поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады украинской армии в районе Купянска Харьковской области, сообщило в субботу... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:44
2022-12-17T15:44
2022-12-17T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837974095_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_9888287f9a32cbdeea2c10362a16a29d.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские войска поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады украинской армии в районе Купянска Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837974095_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_35d71556dc9edf4be3f95547fb5f5530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили пункт временной дислокации мехбригады ВСУ под Харьковом
ВС России поразили пункт временной дислокации украинской мехбригады в Харьковской области