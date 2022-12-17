https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839403793.html

ВС России поразили пункт временной дислокации мехбригады ВСУ под Харьковом

ВС России поразили пункт временной дислокации мехбригады ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 17.12.2022

ВС России поразили пункт временной дислокации мехбригады ВСУ под Харьковом

Российские войска поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады украинской армии в районе Купянска Харьковской области, сообщило в субботу... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:44

2022-12-17T15:44

2022-12-17T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские войска поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады украинской армии в районе Купянска Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)