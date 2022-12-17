https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839403522.html
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР - РИА Новости, 17.12.2022
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в районах двух населенных пунктов в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:43
2022-12-17T15:43
2022-12-17T16:10
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в районах двух населенных пунктов в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ. "Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян", - говорится в сводке российского военного ведомства. Уточняется, что таким образом были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей. Российские войска, в свою очередь, на Донецком направлении продолжили наступательные действия и заняли выгодные рубежи и позиции.
https://ria.ru/20221217/naemniki-1839400724.html
киев
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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Минобороны РФ: сорвана попытка переброски иностранного оружия для ВСУ
ВС РФ сорвали попытку переброски оружия иностранного производства в зону боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины;
2022-12-17T15:43
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PT4M10S
РИА Новости
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киев, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
15:43 17.12.2022 (обновлено: 16:10 17.12.2022)
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР
Минобороны: российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР