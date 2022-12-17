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Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839403522.html
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР - РИА Новости, 17.12.2022
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в районах двух населенных пунктов в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:43
2022-12-17T16:10
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в районах двух населенных пунктов в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ. "Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян", - говорится в сводке российского военного ведомства. Уточняется, что таким образом были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей. Российские войска, в свою очередь, на Донецком направлении продолжили наступательные действия и заняли выгодные рубежи и позиции.
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киев
донецкая народная республика
россия
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Минобороны РФ: сорвана попытка переброски иностранного оружия для ВСУ
ВС РФ сорвали попытку переброски оружия иностранного производства в зону боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины;
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киев, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
15:43 17.12.2022 (обновлено: 16:10 17.12.2022)
 
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР

Минобороны: российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ
Военнослужащие Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в районах двух населенных пунктов в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что таким образом были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.
Российские войска, в свою очередь, на Донецком направлении продолжили наступательные действия и заняли выгодные рубежи и позиции.
Украинские военны - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 15:27Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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