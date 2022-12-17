https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839403522.html

Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР

Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР - РИА Новости, 17.12.2022

Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР

Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в районах двух населенных пунктов в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:43

2022-12-17T15:43

2022-12-17T16:10

специальная военная операция на украине

киев

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в районах двух населенных пунктов в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ. "Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян", - говорится в сводке российского военного ведомства. Уточняется, что таким образом были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей. Российские войска, в свою очередь, на Донецком направлении продолжили наступательные действия и заняли выгодные рубежи и позиции.

https://ria.ru/20221217/naemniki-1839400724.html

киев

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

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Минобороны РФ: сорвана попытка переброски иностранного оружия для ВСУ ВС РФ сорвали попытку переброски оружия иностранного производства в зону боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины; 2022-12-17T15:43 true PT4M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность