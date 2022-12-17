https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839401795.html

В Запорожской области сбили три ракеты "Ураган", в ЛНР — четыре HIMARS

В Запорожской области сбили три ракеты "Ураган", в ЛНР — четыре HIMARS - РИА Новости, 17.12.2022

В Запорожской области сбили три ракеты "Ураган", в ЛНР — четыре HIMARS

Средства ПВО ВС РФ сбили два украинских беспилотника в ЛНР, а также четыре ракеты РСЗО HIMARS и три ракеты РСЗО "Ураган" в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:31

2022-12-17T15:31

2022-12-17T16:10

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Средства ПВО ВС РФ сбили два украинских беспилотника в ЛНР, а также четыре ракеты РСЗО HIMARS и три ракеты РСЗО "Ураган" в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Залиман Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Токмак Запорожской области и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMAR" в районах населенных пунктов Розовка и Бараниковка Луганской Народной Республики", - сообщили в Минобороны. Всего с начала спецоперации уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотников, 398 комплексов ПВО, 7140 танков и других боевых бронемашин, 931 РСЗО, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: сорвана попытка переброски иностранного оружия для ВСУ ВС РФ сорвали попытку переброски оружия иностранного производства в зону боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины; 2022-12-17T15:31 true PT4M10S

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Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, запорожская область