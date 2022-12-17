Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области сбили три ракеты "Ураган", в ЛНР — четыре HIMARS - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839401795.html
В Запорожской области сбили три ракеты "Ураган", в ЛНР — четыре HIMARS
В Запорожской области сбили три ракеты "Ураган", в ЛНР — четыре HIMARS - РИА Новости, 17.12.2022
В Запорожской области сбили три ракеты "Ураган", в ЛНР — четыре HIMARS
Средства ПВО ВС РФ сбили два украинских беспилотника в ЛНР, а также четыре ракеты РСЗО HIMARS и три ракеты РСЗО "Ураган" в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:31
2022-12-17T16:10
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:123:3058:1843_1920x0_80_0_0_311e434cbf9149d96a6755daf6d9e168.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Средства ПВО ВС РФ сбили два украинских беспилотника в ЛНР, а также четыре ракеты РСЗО HIMARS и три ракеты РСЗО "Ураган" в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Залиман Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Токмак Запорожской области и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMAR" в районах населенных пунктов Розовка и Бараниковка Луганской Народной Республики", - сообщили в Минобороны. Всего с начала спецоперации уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотников, 398 комплексов ПВО, 7140 танков и других боевых бронемашин, 931 РСЗО, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ: сорвана попытка переброски иностранного оружия для ВСУ
ВС РФ сорвали попытку переброски оружия иностранного производства в зону боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины;
2022-12-17T15:31
true
PT4M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_1bc3af263140fea6028f3f9c8b79b626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
15:31 17.12.2022 (обновлено: 16:10 17.12.2022)
 
В Запорожской области сбили три ракеты "Ураган", в ЛНР — четыре HIMARS

Российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в ЛНР, три ракеты "Ураган" в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Средства ПВО ВС РФ сбили два украинских беспилотника в ЛНР, а также четыре ракеты РСЗО HIMARS и три ракеты РСЗО "Ураган" в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Залиман Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Токмак Запорожской области и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMAR" в районах населенных пунктов Розовка и Бараниковка Луганской Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотников, 398 комплексов ПВО, 7140 танков и других боевых бронемашин, 931 РСЗО, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала