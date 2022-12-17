https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839400134.html
ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили до 35 боевиков ВСУ
ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили до 35 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.12.2022
ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили до 35 боевиков ВСУ
Российские военные активными действиями на Южно-Донецком направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, а также две диверсионно-разведывательные группы РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:20
2022-12-17T15:20
2022-12-17T15:25
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные активными действиями на Южно-Донецком направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, а также две диверсионно-разведывательные группы в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко в ДНР были обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских военных.
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика
15:20 17.12.2022 (обновлено: 15:25 17.12.2022)
ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили до 35 боевиков ВСУ
Минобороны: российские военные на Южнодонецком направлении уничтожили до 35 боевиков ВСУ