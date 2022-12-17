https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839400134.html

ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили до 35 боевиков ВСУ

ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили до 35 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.12.2022

ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили до 35 боевиков ВСУ

Российские военные активными действиями на Южно-Донецком направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, а также две диверсионно-разведывательные группы РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:20

2022-12-17T15:20

2022-12-17T15:25

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные активными действиями на Южно-Донецком направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, а также две диверсионно-разведывательные группы в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко в ДНР были обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских военных.

https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399047.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика