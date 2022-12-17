https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399528.html
Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ - РИА Новости, 17.12.2022
Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ
На Купянском направлении у Петропавловки и Тимковки в Харьковской области уничтожено до 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:17
2022-12-17T15:17
2022-12-17T15:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На Купянском направлении у Петропавловки и Тимковки в Харьковской области уничтожено до 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:17 17.12.2022 (обновлено: 15:34 17.12.2022)
Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ
В Минобороны заявили об уничтожении на Купянском направлении около 40 украинских военных