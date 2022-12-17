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Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ - РИА Новости, 17.12.2022
Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ
На Купянском направлении у Петропавловки и Тимковки в Харьковской области уничтожено до 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:17
2022-12-17T15:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На Купянском направлении у Петропавловки и Тимковки в Харьковской области уничтожено до 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, В мире
15:17 17.12.2022 (обновлено: 15:34 17.12.2022)
 
Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ

В Минобороны заявили об уничтожении на Купянском направлении около 40 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На Купянском направлении у Петропавловки и Тимковки в Харьковской области уничтожено до 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
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