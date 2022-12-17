https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399528.html

Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ - РИА Новости, 17.12.2022

Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении 40 военных ВСУ

На Купянском направлении у Петропавловки и Тимковки в Харьковской области уничтожено до 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:17

2022-12-17T15:17

2022-12-17T15:34

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На Купянском направлении у Петропавловки и Тимковки в Харьковской области уничтожено до 40 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, в мире