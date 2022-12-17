https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399047.html

Российские военные массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ

Российские военные массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ - РИА Новости, 17.12.2022

Российские военные массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ

Российские Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:14

2022-12-17T15:14

2022-12-17T19:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

владимир путин

запорожская область

зрк с-300

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, сообщили в Минобороны.Уточняется, что все назначенные объекты удалось поразить. Благодаря массированному удару российские военные сорвали переброску иностранного оружия и боеприпасов и не позволили украинским резервам выдвинуться в районы боевых действий. Кроме того, они остановили работу оборонных предприятий противника.В ведомстве также отметили, что во время ракетного удара украинские системы ПВО отвлеклись на ложные цели, тем самым израсходовав свой ресурс. При этом из-за непрофессионализма расчеты противовоздушной обороны противника нанесли ущерб гражданским объектам на земле. В свою очередь, российские войска смогли выявить и уничтожить четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221215/zvo-1838797048.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность, владимир путин, запорожская область, зрк с-300