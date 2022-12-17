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Российские военные массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ - РИА Новости, 17.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399047.html
Российские военные массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ
Российские военные массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ - РИА Новости, 17.12.2022
Российские военные массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ
Российские Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:14
2022-12-17T19:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
владимир путин
запорожская область
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, сообщили в Минобороны.Уточняется, что все назначенные объекты удалось поразить. Благодаря массированному удару российские военные сорвали переброску иностранного оружия и боеприпасов и не позволили украинским резервам выдвинуться в районы боевых действий. Кроме того, они остановили работу оборонных предприятий противника.В ведомстве также отметили, что во время ракетного удара украинские системы ПВО отвлеклись на ложные цели, тем самым израсходовав свой ресурс. При этом из-за непрофессионализма расчеты противовоздушной обороны противника нанесли ущерб гражданским объектам на земле. В свою очередь, российские войска смогли выявить и уничтожить четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221215/zvo-1838797048.html
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россия, украина, безопасность, владимир путин, запорожская область, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Владимир Путин, Запорожская область, ЗРК С-300
15:14 17.12.2022 (обновлено: 19:06 17.12.2022)
 
Российские военные массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам ОПК и энергетики

© РИА НовостиРоссийский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, сообщили в Минобороны.

"В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования", — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что все назначенные объекты удалось поразить. Благодаря массированному удару российские военные сорвали переброску иностранного оружия и боеприпасов и не позволили украинским резервам выдвинуться в районы боевых действий. Кроме того, они остановили работу оборонных предприятий противника.
В ведомстве также отметили, что во время ракетного удара украинские системы ПВО отвлеклись на ложные цели, тем самым израсходовав свой ресурс. При этом из-за непрофессионализма расчеты противовоздушной обороны противника нанесли ущерб гражданским объектам на земле.
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В свою очередь, российские войска смогли выявить и уничтожить четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВладимир ПутинЗапорожская областьЗРК С-300
 
 
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