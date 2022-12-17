10:29 17.12.2022 (обновлено: 11:44 17.12.2022)
Подразделения ЛНР уничтожили до 90 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 боевиков ВСУ и пять бронетранспортеров
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 в Луганской области
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, сообщило ведомство.
"Уничтожено: до 90 человек личного состава; три танка; пять бронетранспортеров; две артиллерийские установки; 16 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в заявлении.
Накануне Народная милиция республики сообщала, что ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, один танк, три бронетранспортера и два беспилотника.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.