https://ria.ru/20221217/sostoyanie-1839459166.html

В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома в ЦАР

В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 17.12.2022

В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома в ЦАР

Состояние главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, остается стабильно тяжелым, сообщает посольство России в ЦАР. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T21:45

2022-12-17T21:45

2022-12-17T22:17

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покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Состояние главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, остается стабильно тяжелым, сообщает посольство России в ЦАР."Специалисты продолжают бороться за его жизнь. Перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина", — говорится в заявлении на странице посольства в соцсетях.Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Отправление было сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из города Ломе, столицы Того.По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.В полиции произошедшее назвали терактом.Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.

https://ria.ru/20221216/obvineniya-1839297305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цар, россия, покушение на главу русского дома в цар, dhl, банги