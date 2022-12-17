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В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 17.12.2022
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В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома в ЦАР
В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 17.12.2022
В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома в ЦАР
Состояние главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, остается стабильно тяжелым, сообщает посольство России в ЦАР. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T21:45
2022-12-17T22:17
в мире
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россия
покушение на главу русского дома в цар
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Состояние главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, остается стабильно тяжелым, сообщает посольство России в ЦАР."Специалисты продолжают бороться за его жизнь. Перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина", — говорится в заявлении на странице посольства в соцсетях.Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Отправление было сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из города Ломе, столицы Того.По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.В полиции произошедшее назвали терактом.Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.
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в мире, цар, россия, покушение на главу русского дома в цар, dhl, банги
В мире, ЦАР, Россия, Покушение на главу Русского дома в ЦАР, DHL, Банги
21:45 17.12.2022 (обновлено: 22:17 17.12.2022)
 
В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома в ЦАР

Посольство: состояние главы Русского дома в ЦАР после покушения остается стабильно тяжелым

© РИА НовостиГлавный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Состояние главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, остается стабильно тяжелым, сообщает посольство России в ЦАР.
"Специалисты продолжают бороться за его жизнь. Перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина", — говорится в заявлении на странице посольства в соцсетях.
Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Отправление было сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из города Ломе, столицы Того.
По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.
В полиции произошедшее назвали терактом.
Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
16 декабря, 19:42
В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"
 
В миреЦАРРоссияПокушение на главу Русского дома в ЦАРDHLБанги
 
 
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