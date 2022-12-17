https://ria.ru/20221217/skulptury-1839464856.html

На Египетский мост в Петербурге вернули скульптуры сфинксов

На Египетский мост в Петербурге вернули скульптуры сфинксов - РИА Новости, 17.12.2022

На Египетский мост в Петербурге вернули скульптуры сфинксов

Скульптуры сфинксов вернулись на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации, сообщают городские власти. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T22:46

2022-12-17T22:46

2022-12-17T22:53

санкт-петербург

общество

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Скульптуры сфинксов вернулись на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации, сообщают городские власти. "Сегодня на Египетский мост в Адмиралтейском районе вернулись сфинксы. Их с сентября приводили в порядок реставраторы", - сообщает правительство Петербурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В частности, реставраторы расчистили скульптуры и устранили повреждения, в том числе полученные в годы Великой Отечественной войны. Скульптуры обработали фосфатическим составом, чтобы уберечь от ржавчины, покрасили и позолотили. Ранее сообщалось, что скульптуры сфинксов Египетского моста отправили на реставрацию в сентябре. После осмотра чугунных сфинксов специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили коррозию, а также отмечали, что была утрачена позолота декоративных элементов, в частности, короны и платка – немеса.

санкт-петербург

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, общество, культура