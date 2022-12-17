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На Египетский мост в Петербурге вернули скульптуры сфинксов - РИА Новости, 17.12.2022
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На Египетский мост в Петербурге вернули скульптуры сфинксов
На Египетский мост в Петербурге вернули скульптуры сфинксов - РИА Новости, 17.12.2022
На Египетский мост в Петербурге вернули скульптуры сфинксов
Скульптуры сфинксов вернулись на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации, сообщают городские власти. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T22:46
2022-12-17T22:53
санкт-петербург
общество
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Скульптуры сфинксов вернулись на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации, сообщают городские власти. "Сегодня на Египетский мост в Адмиралтейском районе вернулись сфинксы. Их с сентября приводили в порядок реставраторы", - сообщает правительство Петербурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В частности, реставраторы расчистили скульптуры и устранили повреждения, в том числе полученные в годы Великой Отечественной войны. Скульптуры обработали фосфатическим составом, чтобы уберечь от ржавчины, покрасили и позолотили. Ранее сообщалось, что скульптуры сфинксов Египетского моста отправили на реставрацию в сентябре. После осмотра чугунных сфинксов специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили коррозию, а также отмечали, что была утрачена позолота декоративных элементов, в частности, короны и платка – немеса.
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санкт-петербург, общество, культура
Санкт-Петербург, Общество, Культура
22:46 17.12.2022 (обновлено: 22:53 17.12.2022)
 
На Египетский мост в Петербурге вернули скульптуры сфинксов

Скульптуры сфинксов вернулись на Египетский мост в Петербурге после реставрации

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкРабочий устанавливает скульптуру сфинкса на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации
Рабочий устанавливает скульптуру сфинкса на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Рабочий устанавливает скульптуру сфинкса на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Скульптуры сфинксов вернулись на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации, сообщают городские власти.
"Сегодня на Египетский мост в Адмиралтейском районе вернулись сфинксы. Их с сентября приводили в порядок реставраторы", - сообщает правительство Петербурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В частности, реставраторы расчистили скульптуры и устранили повреждения, в том числе полученные в годы Великой Отечественной войны. Скульптуры обработали фосфатическим составом, чтобы уберечь от ржавчины, покрасили и позолотили.
Ранее сообщалось, что скульптуры сфинксов Египетского моста отправили на реставрацию в сентябре. После осмотра чугунных сфинксов специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили коррозию, а также отмечали, что была утрачена позолота декоративных элементов, в частности, короны и платка – немеса.
 
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