https://ria.ru/20221217/sholts-1839392322.html

Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе

Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе - РИА Новости, 17.12.2022

Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе

Читатели немецкой газеты Die Welt упрекнули Шольца в самодовольстве из-за его слов о диалоге с Россией, который возможен "в долгосрочной перспективе" по... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T14:32

2022-12-17T14:32

2022-12-17T14:32

в мире

россия

украина

сша

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt упрекнули Шольца в самодовольстве из-за его слов о диалоге с Россией, который возможен "в долгосрочной перспективе" по окончании российской военной операции на Украине.Многие комментаторы заметили, что из-за действий немецких властей доверие России к Германии оказалось подорвано."Просто замечательно, наш великий Олаф "Двойной удар" Шольц видит себя, видимо, Карлом Смелым или что-то в этом роде", — съязвил Werner S."Путин вообще знает, кто такой Шольц?" — уточнил Andreas S."Где был Шольц с 2014 года, чтобы выполнить Минские соглашения. О, я не подумал, он уже забыл об этом", — написал Henry G."Господин Шольц, вы вообще ничего не решаете в этом конфликте. Это дело США и России. К сожалению размер маловат...", — высказался US.Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

https://ria.ru/20221216/sholts-1839049265.html

https://ria.ru/20221215/obuchenie-1839004133.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, украина, сша, германия, олаф шольц