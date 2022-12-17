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Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе
Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе - РИА Новости, 17.12.2022
Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе
Читатели немецкой газеты Die Welt упрекнули Шольца в самодовольстве из-за его слов о диалоге с Россией, который возможен "в долгосрочной перспективе" по... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:32
2022-12-17T14:32
2022-12-17T14:32
в мире
россия
украина
сша
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt упрекнули Шольца в самодовольстве из-за его слов о диалоге с Россией, который возможен "в долгосрочной перспективе" по окончании российской военной операции на Украине.Многие комментаторы заметили, что из-за действий немецких властей доверие России к Германии оказалось подорвано."Просто замечательно, наш великий Олаф "Двойной удар" Шольц видит себя, видимо, Карлом Смелым или что-то в этом роде", — съязвил Werner S."Путин вообще знает, кто такой Шольц?" — уточнил Andreas S."Где был Шольц с 2014 года, чтобы выполнить Минские соглашения. О, я не подумал, он уже забыл об этом", — написал Henry G."Господин Шольц, вы вообще ничего не решаете в этом конфликте. Это дело США и России. К сожалению размер маловат...", — высказался US.Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, сша, германия, олаф шольц
В мире, Россия, Украина, США, Германия, Олаф Шольц
Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе
Читатели Die Welt высмеяли Шольца за слова о диалоге с Россией после украинского кризиса