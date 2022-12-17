Рейтинг@Mail.ru
Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/sholts-1839392322.html
Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе
Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе - РИА Новости, 17.12.2022
Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе
Читатели немецкой газеты Die Welt упрекнули Шольца в самодовольстве из-за его слов о диалоге с Россией, который возможен "в долгосрочной перспективе" по... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:32
2022-12-17T14:32
в мире
россия
украина
сша
германия
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_0c6b5844c8a8fd242e84fe6e225abe31.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt упрекнули Шольца в самодовольстве из-за его слов о диалоге с Россией, который возможен "в долгосрочной перспективе" по окончании российской военной операции на Украине.Многие комментаторы заметили, что из-за действий немецких властей доверие России к Германии оказалось подорвано."Просто замечательно, наш великий Олаф "Двойной удар" Шольц видит себя, видимо, Карлом Смелым или что-то в этом роде", — съязвил Werner S."Путин вообще знает, кто такой Шольц?" — уточнил Andreas S."Где был Шольц с 2014 года, чтобы выполнить Минские соглашения. О, я не подумал, он уже забыл об этом", — написал Henry G."Господин Шольц, вы вообще ничего не решаете в этом конфликте. Это дело США и России. К сожалению размер маловат...", — высказался US.Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
https://ria.ru/20221216/sholts-1839049265.html
https://ria.ru/20221215/obuchenie-1839004133.html
россия
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b569e78766f5e14735f512071892baf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, германия, олаф шольц
В мире, Россия, Украина, США, Германия, Олаф Шольц
14:32 17.12.2022
 
Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе

Читатели Die Welt высмеяли Шольца за слова о диалоге с Россией после украинского кризиса

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt упрекнули Шольца в самодовольстве из-за его слов о диалоге с Россией, который возможен "в долгосрочной перспективе" по окончании российской военной операции на Украине.
Многие комментаторы заметили, что из-за действий немецких властей доверие России к Германии оказалось подорвано.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 09:54
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
"Просто замечательно, наш великий Олаф "Двойной удар" Шольц видит себя, видимо, Карлом Смелым или что-то в этом роде", — съязвил Werner S.
"Путин будет очень признателен и доверится Шольцу и обязательно будет ждать его предложений. Особенно после того, как Меркель облажалась с ним из-за Минских соглашений, в чем она недавно с радостью призналась", — заметил Michael S.
"Путин вообще знает, кто такой Шольц?" — уточнил Andreas S.
"Где был Шольц с 2014 года, чтобы выполнить Минские соглашения. О, я не подумал, он уже забыл об этом", — написал Henry G.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 07:10
"Лучше бы выбросили деньги в окно": в Сети высмеяли слова Шольца об Украине
"Господин Шольц, вы вообще ничего не решаете в этом конфликте. Это дело США и России. К сожалению размер маловат...", — высказался US.
Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 20:11Специальная военная операция на Украине
США хотят увеличить число обучаемых в Германии военных ВСУ, пишут СМИ
 
В миреРоссияУкраинаСШАГерманияОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала