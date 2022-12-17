Ученые создали цифровую платформу "Сибириана"

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые СФУ разработали цифровую платформу "Сибириана", которая объединит информацию о историко-культурном и природном наследии Енисейской Сибири. География проекта охватывает Красноярский край, Республики Хакасия, Тыва, а также часть Иркутской области, рассказали в пресс-службе вуза.Разработка специалистов Сибирского федерального университета (СФУ) организована по принципу глобального агрегатора данных — текстовых и медиафайлов. Собранная информация даст возможность всем желающим познакомиться с историческим, археологическими, этнографическими, литературными и культуроведческими особенностями региона, а также со сведениями о его природных заповедниках, уникальных ландшафтах и рекреационных зонах.Платформа имеет двухуровневую структуру доступа. Первый уровень предназначен для широкой аудитории пользователей: контент доступен для свободного скачивания, может использоваться в учебных и просветительских целях, а также для самообразования и знакомства с достопримечательностями. Второй уровень доступа адресован профессиональным исследователям, например, музейным работникам, и требует авторизации.Сегодня команда проекта трудится над созданием оцифрованного контента, преодолевая такие проблемы, как разрозненность музейных фондов и археологических коллекций, медленное распространение "цифры" в исторической и краеведческой сфере. По словам Полины Сенотрусовой, в СФУ уже были реализованы успешные проекты, связанные с оцифровкой сибирских и столичных коллекций искусства. Теперь "Сибириане" предстоит стать чем-то вроде "шкатулки", которая соберет все наработки в одном месте."Наша целевая аудитория – школьники, студенты, дизайнеры, художники, которые часто обращаются к культурному наследию и не знают, где получить исчерпывающую информацию. Туристам интересно природное наследие. Допустим, у каждой из 15 российских особо охраняемых природных территорий есть свой сайт. Если мы выбираем, куда поехать, мы не пойдем смотреть 15 сайтов, мы хотим найти это все в одном месте. И тут "Сибириана" придет на помощь", — отметила исследователь.Ученые сообщили, что за год работы им удалось выстроить эффективную сеть взаимодействий с музеями и заповедниками, органами охраны объектов культурного наследия Красноярского края, готовыми предоставлять данные из официальных реестров. В свою очередь, разработчики платформы включились в краеведческие проекты, связанные городскими юбилеями, археологическими находками и т.д.Создатели "Сибирианы" уже подготовили большой раздел по археологии и отдельные разделы, посвященными историческим городам Красноярского края — Енисейску и Минусинску. Они также оцифровали обширную библиотеку ботаника, мецената и просветителя, почетного жителя Минусинска Николая Мартьянова. В ближайшее время эксперты планируют собрать базу данных по населенным пунктам бывшей Енисейской губернии."Огромная проблема восточносибирских территорий — это затопленные при строительстве Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС населенные пункты. Сколько их затоплено — непросто узнать, нет ни одного точного опубликованного списка в свободном доступе. Это большая исследовательская задача, в следующем году мы будем ее запускать", — сообщила Полина Сенотрусова.Для работы с региональными музеями ученые планируют ежемесячные выезды с участием студентов Гуманитарного института. Оцифровка данных станет темой их курсовых и дипломных работ. Важной частью проекта станет создание коллекции аудиофайлов.Создатели "Сибирианы" планируют привлекать к работе не только специалистов, но и обычных горожан в формате так называемой "гражданской науки", когда волонтеры собирают фото- и видеоисточники, письма, материальные свидетельства различных эпох, помогая экспертам в формировании коллекций."Цель нашего проекта – презентовать и хранить данные и служить образовательным ресурсом для ученых. Не все студенты и историки-специалисты осознают значимость виртуальных технологий и перспективы их применения в исторических исследованиях. Современное гуманитарное знание остро нуждается в цифровых науках, это новый универсальный язык гуманитарно-научного сообщества. В первую очередь это касается территорий Енисейской Сибири, но наш опыт может успешно применяться в других регионах России", — заключила Полина Сенотрусова.Сибирский федеральный университет (СФУ) участвует в развитии региона в рамках программы "Приоритет 2030".
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые СФУ разработали цифровую платформу "Сибириана", которая объединит информацию о историко-культурном и природном наследии Енисейской Сибири. География проекта охватывает Красноярский край, Республики Хакасия, Тыва, а также часть Иркутской области, рассказали в пресс-службе вуза.
Разработка специалистов Сибирского федерального университета (СФУ) организована по принципу глобального агрегатора данных — текстовых и медиафайлов. Собранная информация даст возможность всем желающим познакомиться с историческим, археологическими, этнографическими, литературными и культуроведческими особенностями региона, а также со сведениями о его природных заповедниках, уникальных ландшафтах и рекреационных зонах.
Платформа имеет двухуровневую структуру доступа. Первый уровень предназначен для широкой аудитории пользователей: контент доступен для свободного скачивания, может использоваться в учебных и просветительских целях, а также для самообразования и знакомства с достопримечательностями. Второй уровень доступа адресован профессиональным исследователям, например, музейным работникам, и требует авторизации.
"По нашему замыслу, "Сибириана" — очень крупный проект, такой "сайт сайтов", напоминающий агрегаторы типа "Европеаны" или сайт Метрополитен-музея. Только там представлено цифровое культурное наследие Европы, а у нас — достояние обширных территорий, объединенных экономически и культурно вокруг реки Енисей в самом сердце Сибири. Демоверсия, которую мы сейчас запускаем, работает бесплатно, в дальнейшем появится дополнительный сервис платных подписок", — рассказала соруководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири СФУ Полина Сенотрусова.
Сегодня команда проекта трудится над созданием оцифрованного контента, преодолевая такие проблемы, как разрозненность музейных фондов и археологических коллекций, медленное распространение "цифры" в исторической и краеведческой сфере. По словам Полины Сенотрусовой, в СФУ уже были реализованы успешные проекты, связанные с оцифровкой сибирских и столичных коллекций искусства. Теперь "Сибириане" предстоит стать чем-то вроде "шкатулки", которая соберет все наработки в одном месте.
"Наша целевая аудитория – школьники, студенты, дизайнеры, художники, которые часто обращаются к культурному наследию и не знают, где получить исчерпывающую информацию. Туристам интересно природное наследие. Допустим, у каждой из 15 российских особо охраняемых природных территорий есть свой сайт. Если мы выбираем, куда поехать, мы не пойдем смотреть 15 сайтов, мы хотим найти это все в одном месте. И тут "Сибириана" придет на помощь", — отметила исследователь.
Ученые сообщили, что за год работы им удалось выстроить эффективную сеть взаимодействий с музеями и заповедниками, органами охраны объектов культурного наследия Красноярского края, готовыми предоставлять данные из официальных реестров. В свою очередь, разработчики платформы включились в краеведческие проекты, связанные городскими юбилеями, археологическими находками и т.д.
Создатели "Сибирианы" уже подготовили большой раздел по археологии и отдельные разделы, посвященными историческим городам Красноярского края — Енисейску и Минусинску. Они также оцифровали обширную библиотеку ботаника, мецената и просветителя, почетного жителя Минусинска Николая Мартьянова. В ближайшее время эксперты планируют собрать базу данных по населенным пунктам бывшей Енисейской губернии.
"Огромная проблема восточносибирских территорий — это затопленные при строительстве Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС населенные пункты. Сколько их затоплено — непросто узнать, нет ни одного точного опубликованного списка в свободном доступе. Это большая исследовательская задача, в следующем году мы будем ее запускать", — сообщила Полина Сенотрусова.
Для работы с региональными музеями ученые планируют ежемесячные выезды с участием студентов Гуманитарного института. Оцифровка данных станет темой их курсовых и дипломных работ. Важной частью проекта станет создание коллекции аудиофайлов.
"Мы успешно разработали собственный движок и продолжаем улучшать техническую "начинку" сайта. Проект сложен с технической стороны из-за гигантского объема данных и желания сделать ресурс менее громоздким, чтобы он быстро загружался", — рассказал соруководитель проекта, заведующий лабораторией искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин.
Создатели "Сибирианы" планируют привлекать к работе не только специалистов, но и обычных горожан в формате так называемой "гражданской науки", когда волонтеры собирают фото- и видеоисточники, письма, материальные свидетельства различных эпох, помогая экспертам в формировании коллекций.
"Цель нашего проекта – презентовать и хранить данные и служить образовательным ресурсом для ученых. Не все студенты и историки-специалисты осознают значимость виртуальных технологий и перспективы их применения в исторических исследованиях. Современное гуманитарное знание остро нуждается в цифровых науках, это новый универсальный язык гуманитарно-научного сообщества. В первую очередь это касается территорий Енисейской Сибири, но наш опыт может успешно применяться в других регионах России", — заключила Полина Сенотрусова.
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