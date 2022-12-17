https://ria.ru/20221217/sfu-1838935802.html

Ученые создали цифровую платформу "Сибириана"

Ученые создали цифровую платформу "Сибириана" - РИА Новости, 17.12.2022

Ученые создали цифровую платформу "Сибириана"

Ученые СФУ разработали цифровую платформу "Сибириана", которая объединит информацию о историко-культурном и природном наследии Енисейской Сибири. География... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T07:00

2022-12-17T07:00

2022-12-17T07:00

наука

технологии

навигатор абитуриента

университетская наука

красноярский край

республика хакасия

иркутская область

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые СФУ разработали цифровую платформу "Сибириана", которая объединит информацию о историко-культурном и природном наследии Енисейской Сибири. География проекта охватывает Красноярский край, Республики Хакасия, Тыва, а также часть Иркутской области, рассказали в пресс-службе вуза.Разработка специалистов Сибирского федерального университета (СФУ) организована по принципу глобального агрегатора данных — текстовых и медиафайлов. Собранная информация даст возможность всем желающим познакомиться с историческим, археологическими, этнографическими, литературными и культуроведческими особенностями региона, а также со сведениями о его природных заповедниках, уникальных ландшафтах и рекреационных зонах.Платформа имеет двухуровневую структуру доступа. Первый уровень предназначен для широкой аудитории пользователей: контент доступен для свободного скачивания, может использоваться в учебных и просветительских целях, а также для самообразования и знакомства с достопримечательностями. Второй уровень доступа адресован профессиональным исследователям, например, музейным работникам, и требует авторизации.Сегодня команда проекта трудится над созданием оцифрованного контента, преодолевая такие проблемы, как разрозненность музейных фондов и археологических коллекций, медленное распространение "цифры" в исторической и краеведческой сфере. По словам Полины Сенотрусовой, в СФУ уже были реализованы успешные проекты, связанные с оцифровкой сибирских и столичных коллекций искусства. Теперь "Сибириане" предстоит стать чем-то вроде "шкатулки", которая соберет все наработки в одном месте."Наша целевая аудитория – школьники, студенты, дизайнеры, художники, которые часто обращаются к культурному наследию и не знают, где получить исчерпывающую информацию. Туристам интересно природное наследие. Допустим, у каждой из 15 российских особо охраняемых природных территорий есть свой сайт. Если мы выбираем, куда поехать, мы не пойдем смотреть 15 сайтов, мы хотим найти это все в одном месте. И тут "Сибириана" придет на помощь", — отметила исследователь.Ученые сообщили, что за год работы им удалось выстроить эффективную сеть взаимодействий с музеями и заповедниками, органами охраны объектов культурного наследия Красноярского края, готовыми предоставлять данные из официальных реестров. В свою очередь, разработчики платформы включились в краеведческие проекты, связанные городскими юбилеями, археологическими находками и т.д.Создатели "Сибирианы" уже подготовили большой раздел по археологии и отдельные разделы, посвященными историческим городам Красноярского края — Енисейску и Минусинску. Они также оцифровали обширную библиотеку ботаника, мецената и просветителя, почетного жителя Минусинска Николая Мартьянова. В ближайшее время эксперты планируют собрать базу данных по населенным пунктам бывшей Енисейской губернии."Огромная проблема восточносибирских территорий — это затопленные при строительстве Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС населенные пункты. Сколько их затоплено — непросто узнать, нет ни одного точного опубликованного списка в свободном доступе. Это большая исследовательская задача, в следующем году мы будем ее запускать", — сообщила Полина Сенотрусова.Для работы с региональными музеями ученые планируют ежемесячные выезды с участием студентов Гуманитарного института. Оцифровка данных станет темой их курсовых и дипломных работ. Важной частью проекта станет создание коллекции аудиофайлов.Создатели "Сибирианы" планируют привлекать к работе не только специалистов, но и обычных горожан в формате так называемой "гражданской науки", когда волонтеры собирают фото- и видеоисточники, письма, материальные свидетельства различных эпох, помогая экспертам в формировании коллекций."Цель нашего проекта – презентовать и хранить данные и служить образовательным ресурсом для ученых. Не все студенты и историки-специалисты осознают значимость виртуальных технологий и перспективы их применения в исторических исследованиях. Современное гуманитарное знание остро нуждается в цифровых науках, это новый универсальный язык гуманитарно-научного сообщества. В первую очередь это касается территорий Енисейской Сибири, но наш опыт может успешно применяться в других регионах России", — заключила Полина Сенотрусова.Сибирский федеральный университет (СФУ) участвует в развитии региона в рамках программы "Приоритет 2030".

https://ria.ru/20221128/miet-1834225340.html

https://ria.ru/20221208/sfu-1836937909.html

https://ria.ru/20220927/mgpu-1819608269.html

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технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, красноярский край, республика хакасия, иркутская область, сибирский федеральный университет, россия, красноярск