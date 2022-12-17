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Ученые создали цифровую платформу "Сибириана" - РИА Новости, 17.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221217/sfu-1838935802.html
Ученые создали цифровую платформу "Сибириана"
Ученые создали цифровую платформу "Сибириана" - РИА Новости, 17.12.2022
Ученые создали цифровую платформу "Сибириана"
Ученые СФУ разработали цифровую платформу "Сибириана", которая объединит информацию о историко-культурном и природном наследии Енисейской Сибири. География... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T07:00
2022-12-17T07:00
наука
технологии
навигатор абитуриента
университетская наука
красноярский край
республика хакасия
иркутская область
сибирский федеральный университет
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые СФУ разработали цифровую платформу "Сибириана", которая объединит информацию о историко-культурном и природном наследии Енисейской Сибири. География проекта охватывает Красноярский край, Республики Хакасия, Тыва, а также часть Иркутской области, рассказали в пресс-службе вуза.Разработка специалистов Сибирского федерального университета (СФУ) организована по принципу глобального агрегатора данных — текстовых и медиафайлов. Собранная информация даст возможность всем желающим познакомиться с историческим, археологическими, этнографическими, литературными и культуроведческими особенностями региона, а также со сведениями о его природных заповедниках, уникальных ландшафтах и рекреационных зонах.Платформа имеет двухуровневую структуру доступа. Первый уровень предназначен для широкой аудитории пользователей: контент доступен для свободного скачивания, может использоваться в учебных и просветительских целях, а также для самообразования и знакомства с достопримечательностями. Второй уровень доступа адресован профессиональным исследователям, например, музейным работникам, и требует авторизации.Сегодня команда проекта трудится над созданием оцифрованного контента, преодолевая такие проблемы, как разрозненность музейных фондов и археологических коллекций, медленное распространение "цифры" в исторической и краеведческой сфере. По словам Полины Сенотрусовой, в СФУ уже были реализованы успешные проекты, связанные с оцифровкой сибирских и столичных коллекций искусства. Теперь "Сибириане" предстоит стать чем-то вроде "шкатулки", которая соберет все наработки в одном месте."Наша целевая аудитория – школьники, студенты, дизайнеры, художники, которые часто обращаются к культурному наследию и не знают, где получить исчерпывающую информацию. Туристам интересно природное наследие. Допустим, у каждой из 15 российских особо охраняемых природных территорий есть свой сайт. Если мы выбираем, куда поехать, мы не пойдем смотреть 15 сайтов, мы хотим найти это все в одном месте. И тут "Сибириана" придет на помощь", — отметила исследователь.Ученые сообщили, что за год работы им удалось выстроить эффективную сеть взаимодействий с музеями и заповедниками, органами охраны объектов культурного наследия Красноярского края, готовыми предоставлять данные из официальных реестров. В свою очередь, разработчики платформы включились в краеведческие проекты, связанные городскими юбилеями, археологическими находками и т.д.Создатели "Сибирианы" уже подготовили большой раздел по археологии и отдельные разделы, посвященными историческим городам Красноярского края — Енисейску и Минусинску. Они также оцифровали обширную библиотеку ботаника, мецената и просветителя, почетного жителя Минусинска Николая Мартьянова. В ближайшее время эксперты планируют собрать базу данных по населенным пунктам бывшей Енисейской губернии."Огромная проблема восточносибирских территорий — это затопленные при строительстве Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС населенные пункты. Сколько их затоплено — непросто узнать, нет ни одного точного опубликованного списка в свободном доступе. Это большая исследовательская задача, в следующем году мы будем ее запускать", — сообщила Полина Сенотрусова.Для работы с региональными музеями ученые планируют ежемесячные выезды с участием студентов Гуманитарного института. Оцифровка данных станет темой их курсовых и дипломных работ. Важной частью проекта станет создание коллекции аудиофайлов.Создатели "Сибирианы" планируют привлекать к работе не только специалистов, но и обычных горожан в формате так называемой "гражданской науки", когда волонтеры собирают фото- и видеоисточники, письма, материальные свидетельства различных эпох, помогая экспертам в формировании коллекций."Цель нашего проекта – презентовать и хранить данные и служить образовательным ресурсом для ученых. Не все студенты и историки-специалисты осознают значимость виртуальных технологий и перспективы их применения в исторических исследованиях. Современное гуманитарное знание остро нуждается в цифровых науках, это новый универсальный язык гуманитарно-научного сообщества. В первую очередь это касается территорий Енисейской Сибири, но наш опыт может успешно применяться в других регионах России", — заключила Полина Сенотрусова.Сибирский федеральный университет (СФУ) участвует в развитии региона в рамках программы "Приоритет 2030".
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технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, красноярский край, республика хакасия, иркутская область, сибирский федеральный университет, россия, красноярск
Наука, Технологии, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Красноярский край, Республика Хакасия, Иркутская область, Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск
07:00 17.12.2022
 

Ученые создали цифровую платформу "Сибириана"

© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального УниверситетаБронзовая колесовидная подвеска. XI–XIV вв. н.э.
Бронзовая колесовидная подвеска. XI–XIV вв. н.э. - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые СФУ разработали цифровую платформу "Сибириана", которая объединит информацию о историко-культурном и природном наследии Енисейской Сибири. География проекта охватывает Красноярский край, Республики Хакасия, Тыва, а также часть Иркутской области, рассказали в пресс-службе вуза.
Разработка специалистов Сибирского федерального университета (СФУ) организована по принципу глобального агрегатора данных — текстовых и медиафайлов. Собранная информация даст возможность всем желающим познакомиться с историческим, археологическими, этнографическими, литературными и культуроведческими особенностями региона, а также со сведениями о его природных заповедниках, уникальных ландшафтах и рекреационных зонах.
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального УниверситетаКерамический сосуд. XI–XIV вв. н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
Керамический сосуд. XI–XIV вв. н.э.
1 из 5
Керамический сосуд. XI–XIV вв. н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального УниверситетаКаменное рубящие орудие. IV–III тыс. до н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
Каменное рубящие орудие. IV–III тыс. до н.э.
2 из 5
Каменное рубящие орудие. IV–III тыс. до н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального УниверситетаБронзовая поясная пряжка. III-IV вв. н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
Бронзовая поясная пряжка. III-IV вв. н.э.
3 из 5
Бронзовая поясная пряжка. III-IV вв. н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального УниверситетаКаменное изображение головы медведя. IV–III тыс. до н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
Каменное изображение головы медведя. IV–III тыс. до н.э.
4 из 5
Каменное изображение головы медведя. IV–III тыс. до н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального УниверситетаБронзовое изображение сокола. III-IV вв. н.э.Красноярский край, Нижнее Приангарье
Бронзовое изображение сокола. III-IV вв. н.э.
5 из 5
Бронзовое изображение сокола. III-IV вв. н.э.Красноярский край, Нижнее Приангарье
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
1 из 5
Керамический сосуд. XI–XIV вв. н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
2 из 5
Каменное рубящие орудие. IV–III тыс. до н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
3 из 5
Бронзовая поясная пряжка. III-IV вв. н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
4 из 5
Каменное изображение головы медведя. IV–III тыс. до н.э. Красноярский край, Нижнее Приангарье
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
5 из 5
Бронзовое изображение сокола. III-IV вв. н.э.Красноярский край, Нижнее Приангарье
© Фото : пресс-служба Сибирского Федерального Университета
Платформа имеет двухуровневую структуру доступа. Первый уровень предназначен для широкой аудитории пользователей: контент доступен для свободного скачивания, может использоваться в учебных и просветительских целях, а также для самообразования и знакомства с достопримечательностями. Второй уровень доступа адресован профессиональным исследователям, например, музейным работникам, и требует авторизации.

"По нашему замыслу, "Сибириана" — очень крупный проект, такой "сайт сайтов", напоминающий агрегаторы типа "Европеаны" или сайт Метрополитен-музея. Только там представлено цифровое культурное наследие Европы, а у нас — достояние обширных территорий, объединенных экономически и культурно вокруг реки Енисей в самом сердце Сибири. Демоверсия, которую мы сейчас запускаем, работает бесплатно, в дальнейшем появится дополнительный сервис платных подписок", — рассказала соруководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири СФУ Полина Сенотрусова.

Сегодня команда проекта трудится над созданием оцифрованного контента, преодолевая такие проблемы, как разрозненность музейных фондов и археологических коллекций, медленное распространение "цифры" в исторической и краеведческой сфере. По словам Полины Сенотрусовой, в СФУ уже были реализованы успешные проекты, связанные с оцифровкой сибирских и столичных коллекций искусства. Теперь "Сибириане" предстоит стать чем-то вроде "шкатулки", которая соберет все наработки в одном месте.
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"Наша целевая аудитория – школьники, студенты, дизайнеры, художники, которые часто обращаются к культурному наследию и не знают, где получить исчерпывающую информацию. Туристам интересно природное наследие. Допустим, у каждой из 15 российских особо охраняемых природных территорий есть свой сайт. Если мы выбираем, куда поехать, мы не пойдем смотреть 15 сайтов, мы хотим найти это все в одном месте. И тут "Сибириана" придет на помощь", — отметила исследователь.
Ученые сообщили, что за год работы им удалось выстроить эффективную сеть взаимодействий с музеями и заповедниками, органами охраны объектов культурного наследия Красноярского края, готовыми предоставлять данные из официальных реестров. В свою очередь, разработчики платформы включились в краеведческие проекты, связанные городскими юбилеями, археологическими находками и т.д.
Создатели "Сибирианы" уже подготовили большой раздел по археологии и отдельные разделы, посвященными историческим городам Красноярского края — Енисейску и Минусинску. Они также оцифровали обширную библиотеку ботаника, мецената и просветителя, почетного жителя Минусинска Николая Мартьянова. В ближайшее время эксперты планируют собрать базу данных по населенным пунктам бывшей Енисейской губернии.
"Огромная проблема восточносибирских территорий — это затопленные при строительстве Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС населенные пункты. Сколько их затоплено — непросто узнать, нет ни одного точного опубликованного списка в свободном доступе. Это большая исследовательская задача, в следующем году мы будем ее запускать", — сообщила Полина Сенотрусова.
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Для работы с региональными музеями ученые планируют ежемесячные выезды с участием студентов Гуманитарного института. Оцифровка данных станет темой их курсовых и дипломных работ. Важной частью проекта станет создание коллекции аудиофайлов.

"Мы успешно разработали собственный движок и продолжаем улучшать техническую "начинку" сайта. Проект сложен с технической стороны из-за гигантского объема данных и желания сделать ресурс менее громоздким, чтобы он быстро загружался", — рассказал соруководитель проекта, заведующий лабораторией искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин.

Создатели "Сибирианы" планируют привлекать к работе не только специалистов, но и обычных горожан в формате так называемой "гражданской науки", когда волонтеры собирают фото- и видеоисточники, письма, материальные свидетельства различных эпох, помогая экспертам в формировании коллекций.
"Цель нашего проекта – презентовать и хранить данные и служить образовательным ресурсом для ученых. Не все студенты и историки-специалисты осознают значимость виртуальных технологий и перспективы их применения в исторических исследованиях. Современное гуманитарное знание остро нуждается в цифровых науках, это новый универсальный язык гуманитарно-научного сообщества. В первую очередь это касается территорий Енисейской Сибири, но наш опыт может успешно применяться в других регионах России", — заключила Полина Сенотрусова.
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