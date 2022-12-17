https://ria.ru/20221217/sekta-1839339960.html

Муфтият Крыма заявил о подконтрольной СБУ исламской секте на полуострове

Муфтият Крыма заявил о подконтрольной СБУ исламской секте на полуострове - РИА Новости, 17.12.2022

Муфтият Крыма заявил о подконтрольной СБУ исламской секте на полуострове

В Крыму до сих пор действует Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ) во главе с хабашитом Ахмедом Тамимом, которое подконтрольно СБУ и финансируется... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T06:09

2022-12-17T06:09

2022-12-17T14:23

служба безопасности украины

религия

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ГЕНИЧЕСК, 17 дек — РИА Новости. В Крыму до сих пор действует Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ) во главе с хабашитом Ахмедом Тамимом, которое подконтрольно СБУ и финансируется Киевом, сообщил РИА Новости заместитель главы Духовного управления мусульман полуострова Айдер Исмаилов.Ранее из брошенных СБУ секретных документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости после бегства украинской спецслужбы из Херсонской области, стало известно, что киевский режим создал сеть агентов из "исламских сектантов" — хабашитов — для контроля за общиной крымских татар. Важную роль в ней играл Тамим, гражданин Украины ливанского происхождения.Сторонники ДУМУ, по словам Исмаилова, захватили в Евпатории мечеть, которая находится в собственности ДУМК (Духовного управления мусульман Крыма. — Прим. ред.), и до сих пор не вернули ее, несмотря на решение суда.Имеется информация о том, что сектанты ДУМУ до сих пор получают финансирование с территории Украины и ведут подрывную деятельность, добавил собеседник агентства. "Оказывается, были и есть бизнесмены, которые основали здесь бизнес еще при Украине при поддержке Ахмеда Тамима, теперь они развились здесь и до сих пор оказывают поддержку их идеологии открыто. Есть видеоролики, где в ходе конфликта в ханской мечети между самими последователями этого хабашитского течения они спорят и утверждают, что деньги они до сих получают с Украины на осуществление религиозной деятельности", — рассказал замглавы ДУМК. Говоря о направлении хабашизма на Украине, Исмаилов отметил, что у его последователей закрытая структура с жесткой иерархией с маргинальным вероучением, через которое они "внушают свою политическую позицию". "Там подчинение очень жесткое. <...> Их организации, которые они регистрируют в российском Крыму, когда они при регистрации говорят, что "у нас религиозная организация", а на самом деле это аффилированная с ДУМУ организация, которая пропагандирует идеи ДУМУ", — пояснил Исмаилов.Как следует из секретных документов СБУ, опубликованных ранее РИА Новости, украинская спецслужба ведет слежку за представителями крымско-татарской общины, ограничивая возможности свободного вероисповедания, строительства мечетей, при этом оказывая всестороннюю поддержку структурам хабашитского ДУМУ во главе с Тамимом.Репрессиям подвергаются крымские татары, критикующие деятельность ДУМУ и Тамима. В одном из документов указано, что Тамим "не подлежит учету", что говорит о том, что его сотрудничество с СБУ длится давно и оперативнику, составившему документ, нет необходимости указывать его исходные данные.

https://ria.ru/20221126/sbu-1834492414.html

https://ria.ru/20221217/raskol-1839338928.html

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служба безопасности украины