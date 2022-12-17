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Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий
Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий - РИА Новости, 17.12.2022
Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, комментируя санкции Евросоюза, заявил РИА Новости, что Евросоюз отказывается замечать, что в России есть РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T21:47
2022-12-17T21:47
2022-12-17T21:47
сергей миронов
россия
евросоюз
единая россия
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партия "справедливая россия - за правду"
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, комментируя санкции Евросоюза, заявил РИА Новости, что Евросоюз отказывается замечать, что в России есть развитая партийная система, ЕС не хочет взаимодействовать с партийной системой РФ. Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС. По словам Миронова, реагировать на такие действия не нужно. "Реагировать на это никак не нужно. Просто это еще одно напоминание всем депутатам Госдумы: все мы делаем правильно", — отметил он.
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сергей миронов, россия, евросоюз, единая россия, лдпр, партия "справедливая россия - за правду", в мире, санкции в отношении россии
Сергей Миронов, Россия, Евросоюз, Единая Россия, ЛДПР, Партия "Справедливая Россия - за правду", В мире, Санкции в отношении России
Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий
Миронов заявил, что Евросоюз отказывается замечать развитую партийную систему в России