https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839459456.html

Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий

Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий - РИА Новости, 17.12.2022

Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, комментируя санкции Евросоюза, заявил РИА Новости, что Евросоюз отказывается замечать, что в России есть РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T21:47

2022-12-17T21:47

2022-12-17T21:47

сергей миронов

россия

евросоюз

единая россия

лдпр

партия "справедливая россия - за правду"

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, комментируя санкции Евросоюза, заявил РИА Новости, что Евросоюз отказывается замечать, что в России есть развитая партийная система, ЕС не хочет взаимодействовать с партийной системой РФ. Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС. По словам Миронова, реагировать на такие действия не нужно. "Реагировать на это никак не нужно. Просто это еще одно напоминание всем депутатам Госдумы: все мы делаем правильно", — отметил он.

https://ria.ru/20221217/zakharova-1839393061.html

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сергей миронов, россия, евросоюз, единая россия, лдпр, партия "справедливая россия - за правду", в мире, санкции в отношении россии