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Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий - РИА Новости, 17.12.2022
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Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий
Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий - РИА Новости, 17.12.2022
Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, комментируя санкции Евросоюза, заявил РИА Новости, что Евросоюз отказывается замечать, что в России есть РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T21:47
2022-12-17T21:47
сергей миронов
россия
евросоюз
единая россия
лдпр
партия "справедливая россия - за правду"
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, комментируя санкции Евросоюза, заявил РИА Новости, что Евросоюз отказывается замечать, что в России есть развитая партийная система, ЕС не хочет взаимодействовать с партийной системой РФ. Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС. По словам Миронова, реагировать на такие действия не нужно. "Реагировать на это никак не нужно. Просто это еще одно напоминание всем депутатам Госдумы: все мы делаем правильно", — отметил он.
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сергей миронов, россия, евросоюз, единая россия, лдпр, партия "справедливая россия - за правду", в мире, санкции в отношении россии
Сергей Миронов, Россия, Евросоюз, Единая Россия, ЛДПР, Партия "Справедливая Россия - за правду", В мире, Санкции в отношении России
21:47 17.12.2022
 
Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий

Миронов заявил, что Евросоюз отказывается замечать развитую партийную систему в России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, комментируя санкции Евросоюза, заявил РИА Новости, что Евросоюз отказывается замечать, что в России есть развитая партийная система, ЕС не хочет взаимодействовать с партийной системой РФ.
Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС.
"Я понимаю это так, что Евросоюз отказывается замечать, что в России существует развитая партийная система, и как-то взаимодействовать с ней европейские политики не хотят. Ну так и мы не замечаем никакого Евросоюза, странное бюрократическое образование, висящее на шее европейских народов", — сказал он.
По словам Миронова, реагировать на такие действия не нужно.
"Реагировать на это никак не нужно. Просто это еще одно напоминание всем депутатам Госдумы: все мы делаем правильно", — отметил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 14:33Медиавойны
Захарова отреагировала на санкции ЕС против российских СМИ
 
Сергей МироновРоссияЕвросоюзЕдиная РоссияЛДПРПартия "Справедливая Россия - за правду"В миреСанкции в отношении России
 
 
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