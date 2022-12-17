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Эксперт назвала новые санкции ЕС формализацией существовавших ограничений - РИА Новости, 17.12.2022
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Эксперт назвала новые санкции ЕС формализацией существовавших ограничений
Эксперт назвала новые санкции ЕС формализацией существовавших ограничений - РИА Новости, 17.12.2022
Эксперт назвала новые санкции ЕС формализацией существовавших ограничений
Новый пакет санкций Евросоюза против России в большинстве случаев представляет собой официальное оформление уже сложившихся коммерческих ограничений, считает... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:16
2022-12-17T14:16
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
европа
в мире
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России в большинстве случаев представляет собой официальное оформление уже сложившихся коммерческих ограничений, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова. Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры. "В большинстве случаев – это формализация того, что коммерческие игроки уже сделали. Если мы говорим, к примеру, о поставках каких-то товаров, то в большинстве случаев западные представители перестали это делать превентивно. Сейчас ЕС все это официально оформил", - сказала Романова в комментарии РИА Новости.По ее словам, если бы эти же ограничения носили неофициальный характер, их снять было бы легче. "Когда они оформлены официально, отыгрывать назад будет значительно сложнее", - пояснила она. Последний пакет санкций, вероятно, слабее, чем ожидали в ЕС, в том числе страны, наиболее жестко настроенные против России, отметила эксперт. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html
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россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, европа, в мире
Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, Европа, В мире
14:16 17.12.2022
 
Эксперт назвала новые санкции ЕС формализацией существовавших ограничений

Доцент СПбГУ Романова назвала новые санкции ЕС формализацией существовавших ограничений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России в большинстве случаев представляет собой официальное оформление уже сложившихся коммерческих ограничений, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.
Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.
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Шаг вперед, два шага назад: режим санкций ЕС дает течь
"В большинстве случаев – это формализация того, что коммерческие игроки уже сделали. Если мы говорим, к примеру, о поставках каких-то товаров, то в большинстве случаев западные представители перестали это делать превентивно. Сейчас ЕС все это официально оформил", - сказала Романова в комментарии РИА Новости.
По ее словам, если бы эти же ограничения носили неофициальный характер, их снять было бы легче. "Когда они оформлены официально, отыгрывать назад будет значительно сложнее", - пояснила она.
Последний пакет санкций, вероятно, слабее, чем ожидали в ЕС, в том числе страны, наиболее жестко настроенные против России, отметила эксперт.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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