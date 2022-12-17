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В МИД России призвали исключить из санкций ЕС экспорт зерна и удобрений - РИА Новости, 17.12.2022
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В МИД России призвали исключить из санкций ЕС экспорт зерна и удобрений
В МИД России призвали исключить из санкций ЕС экспорт зерна и удобрений - РИА Новости, 17.12.2022
В МИД России призвали исключить из санкций ЕС экспорт зерна и удобрений
ЕС должен предпринять всеобъемлющие меры для изъятия из санкции ограничений, затрагивающих поставки зерна, удобрений из России, заявила официальный... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:06
2022-12-17T14:06
экономика
мария захарова
россия
москва
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ЕС должен предпринять всеобъемлющие меры для изъятия из санкции ограничений, затрагивающих поставки зерна, удобрений из России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в Москве обратили внимание на положения нового пакета санкций, предусматривающие возможность предоставления странами-членами ЕС отдельных исключений из санкционного режима в интересах ряда российских экспортеров продовольствия и удобрений. "Этот шаг является, по сути, признанием Евросоюзом очевидного – его ограничительные меры на протяжении длительного времени подрывают мировую продовольственную безопасность, поскольку направлены против российского агропромышленного комплекса и создают существенные преграды для продолжения экспорта наших сельхозтоваров в третьи страны", - говорится в заявлении Захаровой. Он подчеркнула, что если в Брюсселе серьезно относятся к продовольственной безопасности, "такие шаги должны быть не косметическими, а всеобъемлющими, и предусматривать юридическое изъятие из санкционного пакета всех ограничительных мер, прямо или косвенно влияющих на поставки зерна, удобрений и сырья для их производства".
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839387365.html
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экономика, мария захарова, россия, москва, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Мария Захарова, Россия, Москва, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:06 17.12.2022
 
В МИД России призвали исключить из санкций ЕС экспорт зерна и удобрений

МИД России призвал ЕС изъять из санкций ограничения на экспорт зерна и удобрений

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ЕС должен предпринять всеобъемлющие меры для изъятия из санкции ограничений, затрагивающих поставки зерна, удобрений из России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в Москве обратили внимание на положения нового пакета санкций, предусматривающие возможность предоставления странами-членами ЕС отдельных исключений из санкционного режима в интересах ряда российских экспортеров продовольствия и удобрений.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
13:50
В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС
"Этот шаг является, по сути, признанием Евросоюзом очевидного – его ограничительные меры на протяжении длительного времени подрывают мировую продовольственную безопасность, поскольку направлены против российского агропромышленного комплекса и создают существенные преграды для продолжения экспорта наших сельхозтоваров в третьи страны", - говорится в заявлении Захаровой.
Он подчеркнула, что если в Брюсселе серьезно относятся к продовольственной безопасности, "такие шаги должны быть не косметическими, а всеобъемлющими, и предусматривать юридическое изъятие из санкционного пакета всех ограничительных мер, прямо или косвенно влияющих на поставки зерна, удобрений и сырья для их производства".
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
13:39
Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев
 
ЭкономикаМария ЗахароваРоссияМоскваБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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