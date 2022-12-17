https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839387365.html

В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС

В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС - РИА Новости, 17.12.2022

В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС

Новый пакет санкций против РФ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе, заявила... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:50

2022-12-17T13:50

2022-12-17T15:09

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

в мире

мария захарова

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций против РФ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, решение о новых санкциях не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом.Она отметила, что из-за непродуманных шагов Брюсселя граждане ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной "санкционной инфляцией", а над экономикой Евросоюза нависла реальная угроза деиндустриализации. "Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без "содействия" США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией", - добавила Захарова."Одержимость Евросоюза антироссийскими санкциями" нанесла и наносит значительный урон и развивающимся государствам в Африке, Азии, Латинской Америке, которые не могут конкурировать со странами Запада в борьбе за ресурсы, заявила официальный представитель МИД.Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839315003.html

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839385737.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, санкции в отношении россии, россия, в мире, мария захарова, экономика