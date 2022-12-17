13:50 17.12.2022 (обновлено: 15:09 17.12.2022)
В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС
Захарова заявила об обострении экономических проблем ЕС из-за антироссийских санкций
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций против РФ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, решение о новых санкциях не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом.
"Есовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию. Нынешний "пакет" будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе", - говорится в заявлении Захаровой.
Она отметила, что из-за непродуманных шагов Брюсселя граждане ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной "санкционной инфляцией", а над экономикой Евросоюза нависла реальная угроза деиндустриализации. "Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без "содействия" США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией", - добавила Захарова.
"Одержимость Евросоюза антироссийскими санкциями" нанесла и наносит значительный урон и развивающимся государствам в Африке, Азии, Латинской Америке, которые не могут конкурировать со странами Запада в борьбе за ресурсы, заявила официальный представитель МИД.
Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.