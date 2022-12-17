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В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС - РИА Новости, 17.12.2022
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В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС
В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС - РИА Новости, 17.12.2022
В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС
Новый пакет санкций против РФ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе, заявила... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:50
2022-12-17T15:09
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
в мире
мария захарова
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций против РФ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, решение о новых санкциях не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом.Она отметила, что из-за непродуманных шагов Брюсселя граждане ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной "санкционной инфляцией", а над экономикой Евросоюза нависла реальная угроза деиндустриализации. "Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без "содействия" США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией", - добавила Захарова."Одержимость Евросоюза антироссийскими санкциями" нанесла и наносит значительный урон и развивающимся государствам в Африке, Азии, Латинской Америке, которые не могут конкурировать со странами Запада в борьбе за ресурсы, заявила официальный представитель МИД.Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.
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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, в мире, мария захарова, экономика
Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, В мире, Мария Захарова, Экономика
13:50 17.12.2022 (обновлено: 15:09 17.12.2022)
 
В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС

Захарова заявила об обострении экономических проблем ЕС из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций против РФ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, решение о новых санкциях не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом.
"Есовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию. Нынешний "пакет" будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе", - говорится в заявлении Захаровой.
Она отметила, что из-за непродуманных шагов Брюсселя граждане ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной "санкционной инфляцией", а над экономикой Евросоюза нависла реальная угроза деиндустриализации. "Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без "содействия" США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией", - добавила Захарова.
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"Одержимость Евросоюза антироссийскими санкциями" нанесла и наносит значительный урон и развивающимся государствам в Африке, Азии, Латинской Америке, которые не могут конкурировать со странами Запада в борьбе за ресурсы, заявила официальный представитель МИД.
Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.
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