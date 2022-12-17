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В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против парламентских партий - РИА Новости, 17.12.2022
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В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против парламентских партий
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против парламентских партий - РИА Новости, 17.12.2022
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против парламентских партий
Еврочиновники, наложив санкции на все пять парламентских партий в России, ввели санкции против выбора российского народа, заявил лидер ЛДПР и глава думского... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T01:03
2022-12-17T04:18
россия
госдума рф
евросоюз
лдпр
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Еврочиновники, наложив санкции на все пять парламентских партий в России, ввели санкции против выбора российского народа, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Евросоюз ранее ввел санкции против всех российских парламентских партий, против российских Вооруженных сил, ВМФ, ВКС, Сухопутных войск. "Евросоюз внес все пять парламентских партий в девятый санкционный пакет. По сути - еврочиновники ввели санкции против выбора российского народа, да вообще против всех. Поскольку представленные в Государственной думе политические силы напрямую выражают интересы граждан России, наших избирателей", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Единство страны такими мерами не подорвать, отметил он. "Санкции Запада давно стали знаком отличия настоящих патриотов России. Для всех нас - депутатов, сенаторов, глав регионов и даже их таких еще юных дочерей", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839330706.html
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россия, госдума рф, евросоюз, лдпр
Россия, Госдума РФ, Евросоюз, ЛДПР
01:03 17.12.2022 (обновлено: 04:18 17.12.2022)
 
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против парламентских партий

Депутат Слуцкий: ЕС ввел санкции против выбора народа России, наложив их на думские партии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГлава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Еврочиновники, наложив санкции на все пять парламентских партий в России, ввели санкции против выбора российского народа, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Евросоюз ранее ввел санкции против всех российских парламентских партий, против российских Вооруженных сил, ВМФ, ВКС, Сухопутных войск.
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"Евросоюз внес все пять парламентских партий в девятый санкционный пакет. По сути - еврочиновники ввели санкции против выбора российского народа, да вообще против всех. Поскольку представленные в Государственной думе политические силы напрямую выражают интересы граждан России, наших избирателей", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Единство страны такими мерами не подорвать, отметил он.
"Санкции Запада давно стали знаком отличия настоящих патриотов России. Для всех нас - депутатов, сенаторов, глав регионов и даже их таких еще юных дочерей", - добавил Слуцкий.
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