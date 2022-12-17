https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839329790.html

Постпредство России прокомментировало новые санкции ЕС

Постпредство России прокомментировало новые санкции ЕС - РИА Новости, 17.12.2022

Постпредство России прокомментировало новые санкции ЕС

Очередной пакет санкций является нелегитимным и противоречащим системе международных финансовых и торговых отношений, об этом заявили в постоянном... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T00:21

2022-12-17T00:21

2022-12-17T09:57

россия

брюссель

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

нтв (телеканал)

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Очередной пакет санкций является нелегитимным и противоречащим системе международных финансовых и торговых отношений, об этом заявили в постоянном представительстве России при Европейском союзе.ЕС в пятницу ввел девятый по счету пакет антироссийских санкций. Он включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении 190 физлиц и организаций."Санкционная машина не сбавляет обороты. Односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя", — говорится в комментарии постпредства, поступившем в РИА Новости.Авторы заявления отметили, что цель ЕС — надавить на суверенные государства, и назвали средства ее достижения "нелегитимными". Дипломаты указали, что "введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО".В постпредстве напомнили, что ранее в Брюсселе считали экстерриториальные санкции незаконными, а сегодня активно их используют, создав механизм "наказания" за обход ограничений как граждан государств ЕС, так и третьих стран. В связи с этим там задались вопросом "не слишком ли много на себя берет Евросоюз, претендуя на роль международного полицейского и судьи?". Дипломаты также назвали неудивительным тот факт, что все больше стран прислушиваются к позиции России. "Они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам", — констатировали в постпредстве.В новый санкционный список ЕС попали российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции ввели против трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, медиаорганизаций АНО "ТВ-Новости", "Национальная Медиа Группа", ВГТРК. Так, под персональные ограничения попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко.ЕС также ввел санкции против кинорежиссера Никиты Михалкова, телеведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, певца Григория Лепса, политолога Сергея Михеева, писателя и блогера Дмитрия Пучкова. Кроме того, в списки попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина.Помимо этого, под санкциями оказались российские Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, Силы специальных операций, Главное управление Генштаба и Росгвардия. Ограничения коснутся в том числе партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди". В списке также значатся Московский кредитный банк и Дальневосточный банк.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839324712.html

https://ria.ru/20221217/senator-1839330152.html

https://ria.ru/20221216/kadyrov-1839326932.html

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россия, брюссель, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), нтв (телеканал), санкции в отношении россии