https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html

Шаг вперед, два шага назад: режим санкций ЕС дает течь

Шаг вперед, два шага назад: режим санкций ЕС дает течь - РИА Новости, 17.12.2022

Шаг вперед, два шага назад: режим санкций ЕС дает течь

Брюссельско-страсбургский "общеевропейский дом образцовой культуры и быта" накрывает скандал за скандалом и ссора за ссорой. Как немолодая и уже давно не... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T08:00

2022-12-17T08:00

2022-12-17T08:11

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россия

европарламент

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

европа

в мире

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Брюссельско-страсбургский "общеевропейский дом образцовой культуры и быта" накрывает скандал за скандалом и ссора за ссорой. Как немолодая и уже давно не любящая друг друга, да и окружающих, пожилая чета стремится на публике демонстрировать нежность и взаимопонимание, а за закрытыми дверьми бьет от взаимной ненависти дорогие антикварные сервизы в процессе практически перманентной ссоры, так и евросоюзовцы, гордо показывающие, сколь они едины перед лицом "агрессивных имперских замашек России", за кулисами выкручивают друг другу как верхние, так и нижние конечности, чтобы добиться хотя бы видимости консенсуса.Эти тонко ощущающие чужую боль и столь сочувственно относящиеся к чужим страданиям (никто не шутит, мы практически свято в это верим) элегантные леди и джентльмены с удивлением обнаружили: оказывается, все, что им так долго насвистывала в уши прикупленная пресса, не менее ангажированная профессура с экономфаков, а также, разумеется, разнообразные "мыслительные фонды" (think tanks, если по-простому) в отношении России, ее индустриальной "немощи" и полного караула со всем, что составляет сегодня жизнь цивилизованной страны, не соответствует действительности. Выражаясь прямо: высокое собрание светочей прогресса и отцов, матерей демократии надули по полной программе.Собственно, поэтому торговля по поводу девятого пакета больше походила на сеанс армрестлинга, когда даже из-за плотно закрытых дверей несутся крики и визги, нежели на переговоры в рамках чинного политеса.Нынешний геополитический кризис в Европе без малейшего участия России обнажил всю суть европейского истеблишмента. И как обнажил! И на каком уровне!Какие душевные стриптизы, какую демонстрацию душевных комплексов мы все наблюдали — и абсолютно, кстати, бесплатно!Президент Франции совершенно сознательно сделал достоянием общественности конфиденциальные разговоры со своим российским коллегой. Просто потому, что Макрону хотелось изобразить из себя большого — нет, не то слово — великого государственного деятеля. Практически де Голля. Но генеральская форма героя двух войн и политика, всегда шедшего против течения, оказалась великовата примерно на десяток размеров для нынешнего хозяина Елисейского дворца. Как он теперь намерен восстанавливать доверие — его проблемы. Может, поэтому и о звонках в Кремль — молчок. Верное следование совету Козьмы Пруткова о том, что "фонтан лучше заткнуть", чем наоборот.Шеф (шефесса) правительства Федеративной Республики Германии фрау Меркель призналась (за язык ее никто не тянул), что Минские соглашения, с помпой и обсуждавшиеся, и подписывавшиеся, для Европы не стоили даже бумаги, на которой они были напечатаны, даже чернил, которые были заправлены в ручки, чтобы их подписать.И все вот это сейчас и сегодня — не мелкая ссора в не слишком благоухающей кухне коммунальной квартиры. Это стиль, манера и способ ведения дел на самом верху (выше не бывает) в европейской политике. Внешней политике.Можно только вообразить степень вранья, используемого в политике внутренней, но, к счастью, это вообще не российские проблемы. Как кого навыбирали, пусть так с теми и живут.Еще деталь, мимо которой пройти решительно невозможно.И которая, как митохондриальная ДНК, высвечивает — с другого ракурса — все нюансы общеевропейской политики.Предполагается, что пока депутаты Европарламента, одной из ветвей власти в ЕС, дружно обсуждали, а потом и дружно голосовали за осуждение Катара, где "нарушаются права человека, меньшинств и мигрантов", часть верхушки этой уважаемой (на самом деле — нет) законодательной институции тихонько брала от осуждаемого Катара деньги.Предполагается, что брала с размахом и удовольствием.Речь, как сообщают бельгийские правоохранители, идет о сотнях тысячах евро. Наличными. Нашли их не где-нибудь, а в доме самой вице-спикера Европарламента. Конечно, вице-спикер сделала большие глаза и сказала, что вообще не в курсе, откуда все эти банкноты, аккуратно перевязанные резиночкой, взялись. И то же самое заявил ее коллега, неназванный евродепутат. У того в жилище нашли 150 тысяч бумажек в единой европейской валюте. И еще 750 тысяч евро во время обысков нашли в номере брюссельского отеля.Чтобы было понятно до конца: для среднего общеевропейца — того самого, которого сегодня Европарламент, Еврокомиссия и прочие институции добра и справедливости заставляют затягивать пояса и ночевать под тремя одеялами, — названные суммы непредставимы ни предметно, ни абстрактно.Их невозможно ни заработать, ни даже унаследовать. Не говоря о том, что их наличие в виде банкнот уже само по себе есть правонарушение. Те же общеевропейские законы жестко ограничивают использование бумажных денег для любых расчетов. Хоть бытовых и личных. Хоть деловых и юридических.Особый шарм: деньги в головокружительных количествах, полученные, предположительно, теми, кто регулярно выгуливает свои белые беспорочные одежды как на трибунах, так и на улицах Брюсселя, были обнаружены накануне стачки, объявленной бельгийцами, практически доведенными теми, кто как раз и носит белые пальто, до нищеты (назовем вновь дикое снижение уровня жизни и немыслимый рост цен своими именами).Кстати, еще и поэтому девятый пакет, который не столько ограничивает, сколько смягчает, пусть и с оговорками, санкции в отношении России, был принят стремительно. Лидеры стран и правительств, задержись они с дискуссией, могли просто не выехать из столицы бельгийского королевства в родные пенаты.В происходящем — во всех этих предательствах, вранье на самом высоком уровне, предполагаемом взяточничестве в практически промышленных масштабах и одновременном чтении лекций России о том, какая она нехорошая, — есть многое от театра абсурда, того самого, что закрывается, поскольку "нас всех тошнит". Действительно тошнит. Мы ж не общеевропейцы, чтобы лицемерить.А еще в этом самом происходящем присутствует столь важный — для нас — момент очищения. Очищения от пены нашей страны. Пена, дорога тебе скатертью и удачи жизни в общеевропейских реалиях!Момент обретения самих себя — процесс очень непростой, но "дорога в тысячу ли" начинается с первого шага.И, наверное, самое важное — момент осознания всеми нами себя не только личностями, но и частичками нации.А те самые ценности, которые мы столь неосторожно позволили оставить без просмотра, вернулись к нам. Их сохранили те, кому ценности эти были небезразличны и дороги.Собственно, поэтому столь рьяно наскакивавшая на нас со своими "санкциями" объединенная лишь финансовыми интересами Европа начинает — пусть медленно, пусть очень постепенно — перед Россией отступать.Настоящее единство — оно ж в России. И за деньги — большие и даже очень большие — вы его никогда не купите. Оно у народа либо есть, либо его нет.На крайняк спросите об этом у ваших Наполеона и Гитлера, да хоть на спиритическом сеансе. Это единственное, что сегодня Европе перед лицом России остается делать.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839125485.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839065959.html

https://ria.ru/20221215/defitsit-1838758182.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, россия, европарламент, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, европа, в мире