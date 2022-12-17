https://ria.ru/20221217/samolety-1839411665.html

Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких боевых самолетов

Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких боевых самолетов - РИА Новости, 17.12.2022

Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких боевых самолетов

Греческие Вооруженные силы пытались перехватить турецкие боевые самолеты во время выполнения ими заданий в рамках миссии НАТО, заявило Министерство национальной РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:35

2022-12-17T16:35

2022-12-17T16:55

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АНКАРА, 17 дек — РИА Новости. Греческие Вооруженные силы пытались перехватить турецкие боевые самолеты во время выполнения ими заданий в рамках миссии НАТО, заявило Министерство национальной обороны Турции. Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, такой шаг становится нарушением давних международных договоров. По его словам, Анкара полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих территорий, если Афины не прекратят нарушения.Натянутые отношения стран ухудшились после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США в мае. Тогда он сообщил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море".Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения греческих провокаций. Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы и попытки Анкары поставить под сомнение суверенитет страны.При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.

https://ria.ru/20221206/chavushoglu-1836726356.html

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в мире, турция, греция, нато