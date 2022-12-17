Рейтинг@Mail.ru
Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких боевых самолетов - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/samolety-1839411665.html
Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких боевых самолетов
Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких боевых самолетов - РИА Новости, 17.12.2022
Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких боевых самолетов
Греческие Вооруженные силы пытались перехватить турецкие боевые самолеты во время выполнения ими заданий в рамках миссии НАТО, заявило Министерство национальной РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:35
2022-12-17T16:55
в мире
турция
греция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831443534_0:156:2972:1828_1920x0_80_0_0_987f1d71f23a371be475389a24175a16.jpg
АНКАРА, 17 дек — РИА Новости. Греческие Вооруженные силы пытались перехватить турецкие боевые самолеты во время выполнения ими заданий в рамках миссии НАТО, заявило Министерство национальной обороны Турции. Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, такой шаг становится нарушением давних международных договоров. По его словам, Анкара полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих территорий, если Афины не прекратят нарушения.Натянутые отношения стран ухудшились после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США в мае. Тогда он сообщил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море".Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения греческих провокаций. Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы и попытки Анкары поставить под сомнение суверенитет страны.При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.
https://ria.ru/20221206/chavushoglu-1836726356.html
https://ria.ru/20220913/peregovory-1816395129.html
турция
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831443534_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bc1dcea2b9d037c0390eb19fa120673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, греция, нато
В мире, Турция, Греция, НАТО
16:35 17.12.2022 (обновлено: 16:55 17.12.2022)
 
Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких боевых самолетов

Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких самолетов, выполнявших миссию НАТО

© AFP 2022 / Adem AltanАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / Adem Altan
Анкара, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 дек — РИА Новости. Греческие Вооруженные силы пытались перехватить турецкие боевые самолеты во время выполнения ими заданий в рамках миссии НАТО, заявило Министерство национальной обороны Турции.

"Миссию НАТО NEXUS ACE, которая проходила в международном воздушном пространстве, пытались перехватить самолеты, принадлежащие Греции, но необходимый ответ был дан самолетами наших ВВС, и миссия НАТО была успешно завершена", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, такой шаг становится нарушением давних международных договоров. По его словам, Анкара полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих территорий, если Афины не прекратят нарушения.
Натянутые отношения стран ухудшились после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США в мае. Тогда он сообщил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 16:48
МИД Турции пригрозил Греции "бурей" из-за ситуации на островах
Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения греческих провокаций. Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы и попытки Анкары поставить под сомнение суверенитет страны.

При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 10:38
Минобороны Турции призвало Грецию к переговорам
 
В миреТурцияГрецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала