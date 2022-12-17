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Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума - РИА Новости, 17.12.2022
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Туризм
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Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума
Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума - РИА Новости, 17.12.2022
Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума
Несколько десятков рыб из лопнувшего накануне в Берлине огромного аквариума смогли выжить, их обнаружили спасатели, сообщает пожарная служба столицы Германии. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T03:51
2022-12-17T12:05
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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Несколько десятков рыб из лопнувшего накануне в Берлине огромного аквариума смогли выжить, их обнаружили спасатели, сообщает пожарная служба столицы Германии. Уточняется, что выжившие рыбы были обнаружены в районе, где ранее располагался верхний уровень конструкции разрушенного аквариума. Ранее пресс-секретарь берлинской пожарной команды сообщал, что спасти 1,5 тысячи обитавших в аквариуме рыб не удалось. Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.
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берлин (город), германия, в мире, новости - туризм
Берлин (город), Германия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
03:51 17.12.2022 (обновлено: 12:05 17.12.2022)
 
Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума

Пожарная служба Берлина: несколько десятков рыб из лопнувшего аквариума смогли выжить

© AP Photo / Markus SchreiberПожарный возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум
Пожарный возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Пожарный возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Несколько десятков рыб из лопнувшего накануне в Берлине огромного аквариума смогли выжить, их обнаружили спасатели, сообщает пожарная служба столицы Германии.
"Благодаря специальным силам удалось спасти несколько десятков выживших рыб", - говорится в официальном аккаунте службы в Twitter.
Уточняется, что выжившие рыбы были обнаружены в районе, где ранее располагался верхний уровень конструкции разрушенного аквариума.
Ранее пресс-секретарь берлинской пожарной команды сообщал, что спасти 1,5 тысячи обитавших в аквариуме рыб не удалось.
Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.
Городские службы работают возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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