https://ria.ru/20221217/ryby-1839336591.html

Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума

Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума - РИА Новости, 17.12.2022

Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума

Несколько десятков рыб из лопнувшего накануне в Берлине огромного аквариума смогли выжить, их обнаружили спасатели, сообщает пожарная служба столицы Германии. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T03:51

2022-12-17T03:51

2022-12-17T12:05

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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Несколько десятков рыб из лопнувшего накануне в Берлине огромного аквариума смогли выжить, их обнаружили спасатели, сообщает пожарная служба столицы Германии. Уточняется, что выжившие рыбы были обнаружены в районе, где ранее располагался верхний уровень конструкции разрушенного аквариума. Ранее пресс-секретарь берлинской пожарной команды сообщал, что спасти 1,5 тысячи обитавших в аквариуме рыб не удалось. Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.

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берлин (город), германия, в мире, новости - туризм