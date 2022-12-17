https://ria.ru/20221217/ryby-1839336591.html
Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума
Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума - РИА Новости, 17.12.2022
Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума
Несколько десятков рыб из лопнувшего накануне в Берлине огромного аквариума смогли выжить, их обнаружили спасатели, сообщает пожарная служба столицы Германии. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T03:51
2022-12-17T03:51
2022-12-17T12:05
берлин (город)
германия
в мире
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839200147_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_ceda9e6ba1dd37a11a21721abd226bf0.jpg
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Несколько десятков рыб из лопнувшего накануне в Берлине огромного аквариума смогли выжить, их обнаружили спасатели, сообщает пожарная служба столицы Германии. Уточняется, что выжившие рыбы были обнаружены в районе, где ранее располагался верхний уровень конструкции разрушенного аквариума. Ранее пресс-секретарь берлинской пожарной команды сообщал, что спасти 1,5 тысячи обитавших в аквариуме рыб не удалось. Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.
https://ria.ru/20221217/muzey-1839335695.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839200147_273:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_e98c17f44c938509081022ab0227ed6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин (город), германия, в мире, новости - туризм
Берлин (город), Германия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
03:51 17.12.2022 (обновлено: 12:05 17.12.2022)
Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума
Пожарная служба Берлина: несколько десятков рыб из лопнувшего аквариума смогли выжить
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Несколько десятков рыб из лопнувшего накануне в Берлине огромного аквариума смогли выжить, их обнаружили спасатели, сообщает пожарная служба столицы Германии.
"Благодаря специальным силам удалось спасти несколько десятков выживших рыб", - говорится в официальном аккаунте службы в Twitter.
Уточняется, что выжившие рыбы были обнаружены в районе, где ранее располагался верхний уровень конструкции разрушенного аквариума.
Ранее пресс-секретарь берлинской пожарной команды сообщал, что спасти 1,5 тысячи обитавших в аквариуме рыб не удалось.
Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.