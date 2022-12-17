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Муфтият Крыма обвинил лидера мусульман Украины в подрывной деятельности

Муфтият Крыма обвинил лидера мусульман Украины в подрывной деятельности - РИА Новости, 17.12.2022

Муфтият Крыма обвинил лидера мусульман Украины в подрывной деятельности

Деятельность лидера Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ) Ахмеда Тамима, работавшего под управлением СБУ, была направлена на раскол общины крымских... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T05:28

2022-12-17T05:28

2022-12-17T05:31

религия

украина

служба безопасности украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 дек - РИА Новости. Деятельность лидера Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ) Ахмеда Тамима, работавшего под управлением СБУ, была направлена на раскол общины крымских татар и против интересов мусульман в целом, заявил РИА Новости заместитель главы Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) Айдер Исмаилов. Ранее из брошенных СБУ секретных документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости после бегства украинской спецслужбы из Херсонской области, стало известно, что киевский режим создал сеть агентов из "исламских сектантов" - хабашитов - для контроля за общиной крымских татар. Важную роль в ней играл Тамим, гражданин Украины ливанского происхождения. "Деятельность так называемого муфтия Ахмеда Тамима никогда не соответствовала интересам крымских татар", - подчеркнул Исмаилов. Он пояснил, что Тамим - представитель ливанского движения хабашизма, которое "само по себе несет и пропагандирует радикальные взгляды, всех обвиняет в неверии, в вероотступничестве всех, помимо себя, и так далее". По его словам, деятельность Тамима и его сторонников, которая координировалась СБУ, была направлена на внесение раскола в ряды мусульман Крыма. "Пытались они здесь еще при Украине создавать всякого рода духовные управления, и им это удалось в 2010 году, когда Духовный центр мусульман Крыма был зарегистрирован комитетом по делам религий при Украине. И таким образом они здесь свои позиции усилили по расколу крымских татар и всего Крыма в целом", - заявил Исмаилов. По словам собеседника агентства, с самого начала легитимизации крымско-татарского движения еще при украинской власти Тамим, активно сотрудничавший с украинской спецслужбой, провозгласил себя муфтием всей Украины, что возмутило всех представителей крымско-татарской общины. Факт недовольства был зафиксирован и в документах СБУ, о которых РИА Новости сообщало ранее. Исмаилов объяснил, что крымские татары не считали хабашита Тамима духовным лидером. "Во-первых, потому что вероучение его далеко от традиционного вероучения, он придерживается хабашитского учения, а это не учение вовсе, а секта своего рода, и взглядов мусульман Украины оно не отражает. Во-вторых, он сам себя провозгласил (лидером мусульман Украины - ред.), их всего было в общине несколько десятков членов, и они, собравшись, провозгласили его муфтием. Но даже тогда, еще до 2014 года, самая многочисленная община мусульман тогда еще Украины, - это были мусульмане Крыма. Мы в этом съезде не участвовали и его не избирали таковым", - подчеркнул представитель крымского муфтията. Он добавил, что на съезд и выборы лидера не пригласили и многочисленные общины проживающих в Киеве поволжских и казанских татар. "Поэтому можно обобщить, что этот человек самозванец, и муфтием не является ни по каким параметрам", - подытожил Исмаилов. Как следует из секретных документов СБУ, опубликованных РИА Новости, украинская спецслужба ведет слежку за представителями крымско-татарской общины, ограничивая возможности свободного вероисповедания, строительства мечетей, при этом оказывая всестороннюю поддержку структурам хабашитского ДУМУ во главе с Тамимом. Репрессиям подвергаются крымские татары, допускающие негативные оценки деятельности ДУМУ и Тамима. В одном из документов указано, что Тамим "не подлежит учету", что говорит о том, что его сотрудничество с СБУ длится давно и оперативнику, составившему документ, нет необходимости указывать его исходные данные.

https://radiosputnik.ria.ru/20220410/sbu-1782759449.html

https://ria.ru/20221211/upts-1837930363.html

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