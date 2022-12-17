https://ria.ru/20221217/putin-1839338447.html

Путин ознакомился с работой штаба родов войск, привлеченных к СВО

Путин ознакомился с работой штаба родов войск, привлеченных к СВО - РИА Новости, 17.12.2022

Путин ознакомился с работой штаба родов войск, привлеченных к СВО

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в спецоперации на Украине, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T05:06

2022-12-17T05:06

2022-12-17T08:46

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин, по словам Пескова, провел в штабе всю пятницу. Глава государства изучил его работу, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/aviatsiya-1837257199.html

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия