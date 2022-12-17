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Путин ознакомился с работой штаба родов войск, привлеченных к СВО - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/putin-1839338447.html
Путин ознакомился с работой штаба родов войск, привлеченных к СВО
Путин ознакомился с работой штаба родов войск, привлеченных к СВО - РИА Новости, 17.12.2022
Путин ознакомился с работой штаба родов войск, привлеченных к СВО
Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в спецоперации на Украине, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T05:06
2022-12-17T08:46
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин, по словам Пескова, провел в штабе всю пятницу. Глава государства изучил его работу, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
https://radiosputnik.ria.ru/20221208/aviatsiya-1837257199.html
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия
05:06 17.12.2022 (обновлено: 08:46 17.12.2022)
 
Путин ознакомился с работой штаба родов войск, привлеченных к СВО

Президент Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в СВО

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО
Президент РФ Владимир Путин во время посещения объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин, по словам Пескова, провел в штабе всю пятницу. Глава государства изучил его работу, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Россия
 
 
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