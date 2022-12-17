Рейтинг@Mail.ru
Мурашко высоко оценил качество выпускаемых в России препаратов - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/preparaty-1839371720.html
Мурашко высоко оценил качество выпускаемых в России препаратов
Мурашко высоко оценил качество выпускаемых в России препаратов - РИА Новости, 17.12.2022
Мурашко высоко оценил качество выпускаемых в России препаратов
Фармацевтическая промышленность и выпускаемые в России лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества, заявил в субботу министр... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:25
2022-12-17T12:25
здоровье - общество
михаил мурашко
промомед
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg
САРАНСК, 17 дек - РИА Новости. Фармацевтическая промышленность и выпускаемые в России лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества, заявил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что включение новой производственной площадки в обойму российских фармацевтических производителей станет залогом развития здравоохранения в целом и фармацевтической отрасли в частности.
https://ria.ru/20221206/rak-1836612480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_229:0:2276:1535_1920x0_80_0_0_bb78c40fe553163026c60a6688a32e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, михаил мурашко, промомед, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Промомед, Россия
12:25 17.12.2022
 
Мурашко высоко оценил качество выпускаемых в России препаратов

Мурашко: выпускаемые в России препараты соответствуют самым высоким стандартам качества

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАНСК, 17 дек - РИА Новости. Фармацевтическая промышленность и выпускаемые в России лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества, заявил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Внедряя высокие стандарты производства в надлежащую производственную практику, мы видим, что фармацевтическая промышленность и выпускаемые лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества и обеспечивают требования медицинской отрасли и пациентов", - сказал Мурашко на торжественном открытии высокотехнологичного таблеточного производства на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед".
Он отметил, что включение новой производственной площадки в обойму российских фармацевтических производителей станет залогом развития здравоохранения в целом и фармацевтической отрасли в частности.
Врачи в онкологическом диспансере - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 12:14
Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоПромомедРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала