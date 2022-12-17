Мурашко высоко оценил качество выпускаемых в России препаратов
Мурашко: выпускаемые в России препараты соответствуют самым высоким стандартам качества
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
САРАНСК, 17 дек - РИА Новости. Фармацевтическая промышленность и выпускаемые в России лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества, заявил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Внедряя высокие стандарты производства в надлежащую производственную практику, мы видим, что фармацевтическая промышленность и выпускаемые лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества и обеспечивают требования медицинской отрасли и пациентов", - сказал Мурашко на торжественном открытии высокотехнологичного таблеточного производства на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед".
Он отметил, что включение новой производственной площадки в обойму российских фармацевтических производителей станет залогом развития здравоохранения в целом и фармацевтической отрасли в частности.