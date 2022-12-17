https://ria.ru/20221217/preparaty-1839371720.html

Мурашко высоко оценил качество выпускаемых в России препаратов

Мурашко высоко оценил качество выпускаемых в России препаратов - РИА Новости, 17.12.2022

Мурашко высоко оценил качество выпускаемых в России препаратов

Фармацевтическая промышленность и выпускаемые в России лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества, заявил в субботу министр... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:25

2022-12-17T12:25

2022-12-17T12:25

здоровье - общество

михаил мурашко

промомед

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg

САРАНСК, 17 дек - РИА Новости. Фармацевтическая промышленность и выпускаемые в России лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества, заявил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что включение новой производственной площадки в обойму российских фармацевтических производителей станет залогом развития здравоохранения в целом и фармацевтической отрасли в частности.

https://ria.ru/20221206/rak-1836612480.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, михаил мурашко, промомед, россия