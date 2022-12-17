https://ria.ru/20221217/predlozheniya-1839339619.html

Путин в штабе родов войск заслушал предложения по ходу спецоперации

Путин в штабе родов войск заслушал предложения по ходу спецоперации - РИА Новости, 17.12.2022

Путин в штабе родов войск заслушал предложения по ходу спецоперации

Президент России Владимир Путин на совещании в штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине, выразил готовность выслушать предложения по... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T05:54

2022-12-17T05:54

2022-12-17T12:29

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании в штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине, выразил готовность выслушать предложения по ближайшим и среднесрочным действиям в рамках СВО."Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — сказал глава государства.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Глава государства в течение всей пятницы работал в штабе, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839312831.html

россия

украина

донбасс

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Путин: "Заслушаем командующих на каждом операционном направлении" Владимир Путин на совещании в штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине, выразил готовность выслушать предложения по ближайшим и среднесрочным действиям в рамках СВО. "Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — сказал глава государства. 2022-12-17T05:54 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир путин, россия, украина, донбасс