https://ria.ru/20221217/predlozheniya-1839339619.html
Путин в штабе родов войск заслушал предложения по ходу спецоперации
Путин в штабе родов войск заслушал предложения по ходу спецоперации - РИА Новости, 17.12.2022
Путин в штабе родов войск заслушал предложения по ходу спецоперации
Президент России Владимир Путин на совещании в штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине, выразил готовность выслушать предложения по... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T05:54
2022-12-17T05:54
2022-12-17T12:29
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании в штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине, выразил готовность выслушать предложения по ближайшим и среднесрочным действиям в рамках СВО."Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — сказал глава государства.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Глава государства в течение всей пятницы работал в штабе, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839312831.html
россия
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Путин: "Заслушаем командующих на каждом операционном направлении"
Владимир Путин на совещании в штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине, выразил готовность выслушать предложения по ближайшим и среднесрочным действиям в рамках СВО. "Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — сказал глава государства.
2022-12-17T05:54
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PT1M05S
РИА Новости
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владимир путин, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс
05:54 17.12.2022 (обновлено: 12:29 17.12.2022)
Путин в штабе родов войск заслушал предложения по ходу спецоперации
Президент Путин заслушал предложения по спецоперации в объединенном штабе родов войск