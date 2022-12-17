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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 17.12.2022

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял за сутки убитыми и ранеными около 70 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:49

2022-12-17T15:49

2022-12-17T17:24

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Киев потерял за сутки убитыми и ранеными около 70 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в субботу в Минобороны РФ. На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики. "Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, харьковская область