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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 17.12.2022
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял за сутки убитыми и ранеными около 70 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:49
2022-12-17T15:49
2022-12-17T17:24
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Киев потерял за сутки убитыми и ранеными около 70 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в субботу в Минобороны РФ. На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики. "Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
15:49 17.12.2022 (обновлено: 17:24 17.12.2022)
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ за сутки потеряли около 70 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях