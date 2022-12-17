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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 17.12.2022
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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 17.12.2022
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял за сутки убитыми и ранеными около 70 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:49
2022-12-17T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Киев потерял за сутки убитыми и ранеными около 70 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в субботу в Минобороны РФ. На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики. "Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в министерстве.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
15:49 17.12.2022 (обновлено: 17:24 17.12.2022)
 
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 70 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AFP 2022 / Anatolii StepanovВоенные медики транспортируют раненого военнослужащего ВСУ
Военные медики транспортируют раненого военнослужащего ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Военные медики транспортируют раненого военнослужащего ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Киев потерял за сутки убитыми и ранеными около 70 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики. "Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в министерстве.
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