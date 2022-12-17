23:34 17.12.2022 (обновлено: 23:46 17.12.2022)
Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления Ципраса
Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления экс-премьера Греции
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 дек - РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича из-за антироссийского содержания видеообращения экс-премьера Греции Алексиса Ципраса, дипломат сожалеет, что из-за этого он не смог присутствовать при выступлении президента Сербии Александра Вучича.
В субботу в Белграде прошел съезд СПС на котором делегаты снова выбрали главой партии первого вице-премьера и главу МИД Сербии Ивицу Дачича. На мероприятии выступил и президент Сербии Александр Вучич, который возглавляет правящую Сербскую прогрессивную партию – коалиционного партнера СПС.
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"Был вынужден в самом начале покинуть съезд СПС из-за продемонстрированного участникам видеообращения греческого оппозиционера Ципраса, который пустился в абсолютно беспочвенные, лживые обвинения в адрес России, принялся поливать грязью мою Родину. Очень сожалею, что в результате не присутствовал на выступлении Президента Сербии Александра Вучича", - написал глава диппредставительства РФ в Twitter.
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