https://ria.ru/20221217/posol-1839470118.html

Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления Ципраса

Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления Ципраса - РИА Новости, 17.12.2022

Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления Ципраса

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича из-за... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T23:34

2022-12-17T23:34

2022-12-17T23:46

в мире

ивица дачич

алексис ципрас

александр вучич

сербия

россия

греция

союз правых сил

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БЕЛГРАД, 17 дек - РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича из-за антироссийского содержания видеообращения экс-премьера Греции Алексиса Ципраса, дипломат сожалеет, что из-за этого он не смог присутствовать при выступлении президента Сербии Александра Вучича. В субботу в Белграде прошел съезд СПС на котором делегаты снова выбрали главой партии первого вице-премьера и главу МИД Сербии Ивицу Дачича. На мероприятии выступил и президент Сербии Александр Вучич, который возглавляет правящую Сербскую прогрессивную партию – коалиционного партнера СПС. "Был вынужден в самом начале покинуть съезд СПС из-за продемонстрированного участникам видеообращения греческого оппозиционера Ципраса, который пустился в абсолютно беспочвенные, лживые обвинения в адрес России, принялся поливать грязью мою Родину. Очень сожалею, что в результате не присутствовал на выступлении Президента Сербии Александра Вучича", - написал глава диппредставительства РФ в Twitter. Депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич 26 октября. Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250 в Скупщине, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам СПС, с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство. Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.

https://ria.ru/20221215/rusofobiya-1838908824.html

https://ria.ru/20221012/politika-1823076659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ивица дачич, алексис ципрас, александр вучич, сербия, россия, греция, союз правых сил