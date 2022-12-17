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Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления Ципраса - РИА Новости, 17.12.2022
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Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления Ципраса
Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления Ципраса - РИА Новости, 17.12.2022
Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления Ципраса
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича из-за... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T23:34
2022-12-17T23:46
в мире
ивица дачич
алексис ципрас
александр вучич
сербия
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греция
союз правых сил
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БЕЛГРАД, 17 дек - РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича из-за антироссийского содержания видеообращения экс-премьера Греции Алексиса Ципраса, дипломат сожалеет, что из-за этого он не смог присутствовать при выступлении президента Сербии Александра Вучича. В субботу в Белграде прошел съезд СПС на котором делегаты снова выбрали главой партии первого вице-премьера и главу МИД Сербии Ивицу Дачича. На мероприятии выступил и президент Сербии Александр Вучич, который возглавляет правящую Сербскую прогрессивную партию – коалиционного партнера СПС. "Был вынужден в самом начале покинуть съезд СПС из-за продемонстрированного участникам видеообращения греческого оппозиционера Ципраса, который пустился в абсолютно беспочвенные, лживые обвинения в адрес России, принялся поливать грязью мою Родину. Очень сожалею, что в результате не присутствовал на выступлении Президента Сербии Александра Вучича", - написал глава диппредставительства РФ в Twitter. Депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич 26 октября. Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250 в Скупщине, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам СПС, с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство. Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.
https://ria.ru/20221215/rusofobiya-1838908824.html
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в мире, ивица дачич, алексис ципрас, александр вучич, сербия, россия, греция, союз правых сил
В мире, Ивица Дачич, Алексис Ципрас, Александр Вучич, Сербия, Россия, Греция, Союз Правых Сил
23:34 17.12.2022 (обновлено: 23:46 17.12.2022)
 
Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления Ципраса

Посол России в Сербии покинул съезд партии Дачича из-за выступления экс-премьера Греции

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 дек - РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича из-за антироссийского содержания видеообращения экс-премьера Греции Алексиса Ципраса, дипломат сожалеет, что из-за этого он не смог присутствовать при выступлении президента Сербии Александра Вучича.
В субботу в Белграде прошел съезд СПС на котором делегаты снова выбрали главой партии первого вице-премьера и главу МИД Сербии Ивицу Дачича. На мероприятии выступил и президент Сербии Александр Вучич, который возглавляет правящую Сербскую прогрессивную партию – коалиционного партнера СПС.
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"Был вынужден в самом начале покинуть съезд СПС из-за продемонстрированного участникам видеообращения греческого оппозиционера Ципраса, который пустился в абсолютно беспочвенные, лживые обвинения в адрес России, принялся поливать грязью мою Родину. Очень сожалею, что в результате не присутствовал на выступлении Президента Сербии Александра Вучича", - написал глава диппредставительства РФ в Twitter.
Депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич 26 октября. Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250 в Скупщине, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам СПС, с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство. Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.
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В миреИвица ДачичАлексис ЦипрасАлександр ВучичСербияРоссияГрецияСоюз Правых Сил
 
 
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