https://ria.ru/20221217/polsha-1839379209.html

Шеф полиции Польши заявил, что украинцы подарили ему боевые гранатометы

Шеф полиции Польши заявил, что украинцы подарили ему боевые гранатометы - РИА Новости, 17.12.2022

Шеф полиции Польши заявил, что украинцы подарили ему боевые гранатометы

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик заявил в эфире радиостанции RMF FM, что случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного ему на РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:55

2022-12-17T12:55

2022-12-17T14:10

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ВАРШАВА, 17 дек — РИА Новости. Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик заявил в эфире радиостанции RMF FM, что случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного ему на Украине.По словам коменданта полиции, он полагал, что на Украине ему презентовали использованное оружие.Со ссылкой на свои источники в польской делегации радиостанция утверждает, что Шимчик получил в подарок два противотанковых гранатомета. Вероятно, речь идет о немецких RGW-90, которые, как утверждали украинцы, должны были быть использованными. Первый подарок коменданту польской полиции вручил начальник полиции Украины, а второй — глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Шимчик добавил, что взрыв был мощным — сила удара пробила пол, а с другой стороны повредила потолок.Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11–12 декабря. В результате происшествия пострадали два человека. Польская сторона обратилась к украинской с просьбой дать соответствующие разъяснения.

https://ria.ru/20221217/podarok-1839334485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша