https://ria.ru/20221217/polsha-1839379209.html
Шеф полиции Польши заявил, что украинцы подарили ему боевые гранатометы
Шеф полиции Польши заявил, что украинцы подарили ему боевые гранатометы - РИА Новости, 17.12.2022
Шеф полиции Польши заявил, что украинцы подарили ему боевые гранатометы
Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик заявил в эфире радиостанции RMF FM, что случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного ему на РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:55
2022-12-17T12:55
2022-12-17T14:10
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украина
польша
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ВАРШАВА, 17 дек — РИА Новости. Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик заявил в эфире радиостанции RMF FM, что случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного ему на Украине.По словам коменданта полиции, он полагал, что на Украине ему презентовали использованное оружие.Со ссылкой на свои источники в польской делегации радиостанция утверждает, что Шимчик получил в подарок два противотанковых гранатомета. Вероятно, речь идет о немецких RGW-90, которые, как утверждали украинцы, должны были быть использованными. Первый подарок коменданту польской полиции вручил начальник полиции Украины, а второй — глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Шимчик добавил, что взрыв был мощным — сила удара пробила пол, а с другой стороны повредила потолок.Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11–12 декабря. В результате происшествия пострадали два человека. Польская сторона обратилась к украинской с просьбой дать соответствующие разъяснения.
https://ria.ru/20221217/podarok-1839334485.html
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в мире, украина, польша
12:55 17.12.2022 (обновлено: 14:10 17.12.2022)
Шеф полиции Польши заявил, что украинцы подарили ему боевые гранатометы
Шеф полиции Польши заявил, что украинцы вместо использованных подарили боевые гранатометы
ВАРШАВА, 17 дек — РИА Новости.
Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик заявил
в эфире радиостанции RMF FM, что случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного ему на Украине.
"Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв", — рассказал он.
По словам коменданта полиции, он полагал, что на Украине ему презентовали использованное оружие.
Со ссылкой на свои источники в польской делегации радиостанция утверждает, что Шимчик получил в подарок два противотанковых гранатомета. Вероятно, речь идет о немецких RGW-90, которые, как утверждали украинцы, должны были быть использованными.
Первый подарок коменданту польской полиции вручил начальник полиции Украины, а второй — глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Глава польской полиции, в свою очередь, сообщил нам, что на следующий день после возвращения с Украины он хотел перенести подарки в заднюю часть своего кабинета. В тот момент, когда он переставил вертикально на полу один из гранатометов, произошел взрыв", — уточнила радиостанция.
Шимчик добавил, что взрыв был мощным — сила удара пробила пол, а с другой стороны повредила потолок.
Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11–12 декабря. В результате происшествия пострадали два человека.
Польская сторона обратилась к украинской с просьбой дать соответствующие разъяснения.