https://ria.ru/20221217/pogoda-1839350100.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Снегопады и не выше минус 2 ожидаются в Москве в субботу, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:27
2022-12-17T09:27
2022-12-17T09:27
общество
михаил леус
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Снегопады и не выше минус 2 ожидаются в Москве в субботу, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с очередным активным средиземноморским циклоном. Он закроет небо плотными облаками, вызовет снегопады, местами сильные, возможны слабые метели. На дорогах снежные заносы. На юге и востоке области вечером гололедные явления. Температура воздуха минус 2 - минус 4 градуса, по области минус 1 - минус 6", - сообщил Леус. По словам синоптика, ветер будет северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. "В воскресенье снегопады продолжатся, возможно обновление погодных рекордов", - добавил он.
https://ria.ru/20221213/sneg-1838332157.html
https://ria.ru/20221216/osadki-1839101788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил леус, москва
Общество, Михаил Леус, Москва
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: москвичей в субботу ожидают снегопады и не выше минус двух градусов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Снегопады и не выше минус 2 ожидаются в Москве в субботу, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с очередным активным средиземноморским циклоном. Он закроет небо плотными облаками, вызовет снегопады, местами сильные, возможны слабые метели. На дорогах снежные заносы. На юге и востоке области вечером гололедные явления. Температура воздуха минус 2 - минус 4 градуса, по области минус 1 - минус 6", - сообщил Леус.
По словам синоптика, ветер будет северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное.
"В воскресенье снегопады продолжатся, возможно обновление погодных рекордов", - добавил он.