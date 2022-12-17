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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Снегопады и не выше минус 2 ожидаются в Москве в субботу, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:27
2022-12-17T09:27
общество
михаил леус
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Снегопады и не выше минус 2 ожидаются в Москве в субботу, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с очередным активным средиземноморским циклоном. Он закроет небо плотными облаками, вызовет снегопады, местами сильные, возможны слабые метели. На дорогах снежные заносы. На юге и востоке области вечером гололедные явления. Температура воздуха минус 2 - минус 4 градуса, по области минус 1 - минус 6", - сообщил Леус. По словам синоптика, ветер будет северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. "В воскресенье снегопады продолжатся, возможно обновление погодных рекордов", - добавил он.
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общество, михаил леус, москва
Общество, Михаил Леус, Москва
09:27 17.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: москвичей в субботу ожидают снегопады и не выше минус двух градусов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Снегопады и не выше минус 2 ожидаются в Москве в субботу, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с очередным активным средиземноморским циклоном. Он закроет небо плотными облаками, вызовет снегопады, местами сильные, возможны слабые метели. На дорогах снежные заносы. На юге и востоке области вечером гололедные явления. Температура воздуха минус 2 - минус 4 градуса, по области минус 1 - минус 6", - сообщил Леус.
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По словам синоптика, ветер будет северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное.
"В воскресенье снегопады продолжатся, возможно обновление погодных рекордов", - добавил он.
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ОбществоМихаил ЛеусМосква
 
 
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