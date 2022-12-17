https://ria.ru/20221217/pogoda-1839350100.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Снегопады и не выше минус 2 ожидаются в Москве в субботу, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:27

2022-12-17T09:27

2022-12-17T09:27

общество

михаил леус

москва

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Снегопады и не выше минус 2 ожидаются в Москве в субботу, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с очередным активным средиземноморским циклоном. Он закроет небо плотными облаками, вызовет снегопады, местами сильные, возможны слабые метели. На дорогах снежные заносы. На юге и востоке области вечером гололедные явления. Температура воздуха минус 2 - минус 4 градуса, по области минус 1 - минус 6", - сообщил Леус. По словам синоптика, ветер будет северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. "В воскресенье снегопады продолжатся, возможно обновление погодных рекордов", - добавил он.

https://ria.ru/20221213/sneg-1838332157.html

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москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил леус, москва