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Раскрыты неожиданные подробности взрыва украинского подарка в Польше
Раскрыты неожиданные подробности взрыва украинского подарка в Польше - РИА Новости, 17.12.2022
Раскрыты неожиданные подробности взрыва украинского подарка в Польше
Гранатомет, взорвавший в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, был ввезен в страну без какого-либо контроля, сообщила радиостанция Zet... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T02:13
2022-12-17T02:13
2022-12-17T02:13
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Гранатомет, взорвавший в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, был ввезен в страну без какого-либо контроля, сообщила радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники.Ранее польская полиция заявила, что в кабинете Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11-12 декабря. В результате взрыва комендант и гражданский сотрудник полицейской комендатуры получили легкие травмы.По данным Zet, гранатомет был ввезен на территорию страны специальным поездом, который курсирует между Украиной и польским приграничным городом Перемышль. Источники радиостанции заявили, что "подарок" не подвергался ни пограничному, ни таможенному контролю."В деле еще много вопросительных знаков", - отмечает Zet. При этом, как заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский, Шимчик не знал, что за подарок он получил на Украине. Польская прокуратура, ведущая расследование взрыва, считает главного коменданта потерпевшим.Как сообщила в пятницу Gazeta Wyborcza, Шимчика уже выписали из госпиталя, он должен "объясниться" перед прокуратурой.В российском МИД ранее предупреждали, что бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке.
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в мире, польша, украина
Раскрыты неожиданные подробности взрыва украинского подарка в Польше
Zet: взорвавшийся в штабе польской полиции гранатомет с Украины ввезли без контроля
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости.
Гранатомет, взорвавший в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, был ввезен в страну без какого-либо контроля, сообщила
радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники.
Ранее польская полиция заявила, что в кабинете Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину
11-12 декабря. В результате взрыва комендант и гражданский сотрудник полицейской комендатуры получили легкие травмы.
По данным Zet, гранатомет был ввезен на территорию страны специальным поездом, который курсирует между Украиной и польским приграничным городом Перемышль. Источники радиостанции заявили, что "подарок" не подвергался ни пограничному, ни таможенному контролю.
"В деле еще много вопросительных знаков", - отмечает Zet. При этом, как заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский, Шимчик не знал, что за подарок он получил на Украине. Польская прокуратура, ведущая расследование взрыва, считает главного коменданта потерпевшим.
Как сообщила в пятницу Gazeta Wyborcza, Шимчика уже выписали из госпиталя, он должен "объясниться" перед прокуратурой.
В российском МИД ранее предупреждали, что бесконтрольная накачка Киева
вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке.