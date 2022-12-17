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Инспектор колонии: российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе - РИА Новости, 17.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/pobeg-1839337543.html
Инспектор колонии: российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе
Инспектор колонии: российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе - РИА Новости, 17.12.2022
Инспектор колонии: российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе
Российский спецназ в марте предотвратил массовый побег женщин-заключенных из исправительного учреждения в Мариуполе, которое бросили киевские власти, рассказал... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T04:37
2022-12-17T06:53
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МАРИУПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Российский спецназ в марте предотвратил массовый побег женщин-заключенных из исправительного учреждения в Мариуполе, которое бросили киевские власти, рассказал РИА Новости старший инспектор приазовской колонии номер 107. "В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег, группа осужденных человек 8-12, и как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил", - рассказал сотрудник колонии, служивший в тот момент в украинской системе исправительных учреждений, а сейчас перешедший на работу во ФСИН России.По словам инспектора, он начал работать в этой колонии в марте. "Когда я пришел, было 80 осужденных, большая часть осужденных нормально себя вели, понимали ситуацию, а были те, которые мешали", - рассказал он. По его словам, за время боевых действий в Мариуполе из колонии сбежали 29 заключённых, нашли потом не всех. "Было время, когда в заборах было семь-девять дырок сквозных. Можно было выйти, зайти кому угодно, и осужденные, учитывая, что нас (сотрудников колонии - ред.) четверо человек было, не в состоянии были их всех удержать, осужденные выходили. Здесь (рядом - ред.) была база алкогольных напитков. Они принесли сюда, напились и с ножами бросались на сотрудников, на осужденных, разборки учинили. Их схватили, задержали, в СИЗО посадили, вроде успокоились. Потом опять такая же ситуация, так пару раз было", - сказал инспектор. Ситуация, по его словам, нормализовалась только с установлением контроля российских сил.
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мариуполь, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
04:37 17.12.2022 (обновлено: 06:53 17.12.2022)
 
Инспектор колонии: российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе

Инспектор колонии 107: российский спецназ сорвал побег женщин-заключенных в Мариуполе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Российский спецназ в марте предотвратил массовый побег женщин-заключенных из исправительного учреждения в Мариуполе, которое бросили киевские власти, рассказал РИА Новости старший инспектор приазовской колонии номер 107.
"В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег, группа осужденных человек 8-12, и как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил", - рассказал сотрудник колонии, служивший в тот момент в украинской системе исправительных учреждений, а сейчас перешедший на работу во ФСИН России.
По словам инспектора, он начал работать в этой колонии в марте.
"Когда я пришел, было 80 осужденных, большая часть осужденных нормально себя вели, понимали ситуацию, а были те, которые мешали", - рассказал он. По его словам, за время боевых действий в Мариуполе из колонии сбежали 29 заключённых, нашли потом не всех.
"Было время, когда в заборах было семь-девять дырок сквозных. Можно было выйти, зайти кому угодно, и осужденные, учитывая, что нас (сотрудников колонии - ред.) четверо человек было, не в состоянии были их всех удержать, осужденные выходили. Здесь (рядом - ред.) была база алкогольных напитков. Они принесли сюда, напились и с ножами бросались на сотрудников, на осужденных, разборки учинили. Их схватили, задержали, в СИЗО посадили, вроде успокоились. Потом опять такая же ситуация, так пару раз было", - сказал инспектор.
Ситуация, по его словам, нормализовалась только с установлением контроля российских сил.
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