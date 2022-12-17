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Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов - РИА Новости, 17.12.2022
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Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов
Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов - РИА Новости, 17.12.2022
Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов
Президент Перу Дина Болуарте на фоне непрекращающихся протестов настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов главы государства, следует... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:54
2022-12-17T19:19
в мире
педро кастильо
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 дек – РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте на фоне непрекращающихся протестов настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов главы государства, следует из ее заявления. Накануне конгресс Перу, до этого объявивший импичмент президенту Педро Кастильо, что стало поводом для протестов, не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год. "Перу – не для политической мести, а для решения проблем. Для этого нас избрали… Представляйте народ, который вас избрал, а не манипулируйте им", - сказала Болуарте журналистам. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. В протестах в Перу, по сообщениям местных СМИ, погибли 20 человек.
https://ria.ru/20221216/kastilo-1839047068.html
https://ria.ru/20221217/peru-1839353708.html
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в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
17:54 17.12.2022 (обновлено: 19:19 17.12.2022)
 
Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов

Президент Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов главы государства

© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 дек – РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте на фоне непрекращающихся протестов настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов главы государства, следует из ее заявления.
Накануне конгресс Перу, до этого объявивший импичмент президенту Педро Кастильо, что стало поводом для протестов, не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год.
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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"Перу – не для политической мести, а для решения проблем. Для этого нас избрали… Представляйте народ, который вас избрал, а не манипулируйте им", - сказала Болуарте журналистам.
"Я требую, чтобы вы уделили внимание голосованию по досрочным выборам… 83% процента населения просят провести досрочные выборы. Конгрессмены, не надо политической мести и личных интересов, не будьте слепыми, посмотрите на население и действуйте, как того требует от вас народ", - добавила она.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу.
В протестах в Перу, по сообщениям местных СМИ, погибли 20 человек.
Протест сторонников бывшего президента Перу Педро Кастильо в Лиме - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 09:55
Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека
 
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