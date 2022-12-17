https://ria.ru/20221217/peru-1839424148.html

Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов

Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов - РИА Новости, 17.12.2022

Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов

Президент Перу Дина Болуарте на фоне непрекращающихся протестов настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов главы государства, следует... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:54

2022-12-17T17:54

2022-12-17T19:19

в мире

педро кастильо

перу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958844_0:122:2889:1747_1920x0_80_0_0_7cc52f41dd471185f3f71638a09f51de.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 дек – РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте на фоне непрекращающихся протестов настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов главы государства, следует из ее заявления. Накануне конгресс Перу, до этого объявивший импичмент президенту Педро Кастильо, что стало поводом для протестов, не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год. "Перу – не для политической мести, а для решения проблем. Для этого нас избрали… Представляйте народ, который вас избрал, а не манипулируйте им", - сказала Болуарте журналистам. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. В протестах в Перу, по сообщениям местных СМИ, погибли 20 человек.

https://ria.ru/20221216/kastilo-1839047068.html

https://ria.ru/20221217/peru-1839353708.html

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро кастильо, перу