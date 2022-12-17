https://ria.ru/20221217/peru-1839424148.html
Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов
Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов - РИА Новости, 17.12.2022
Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов
Президент Перу Дина Болуарте на фоне непрекращающихся протестов настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов главы государства, следует... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:54
2022-12-17T17:54
2022-12-17T19:19
в мире
педро кастильо
перу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958844_0:122:2889:1747_1920x0_80_0_0_7cc52f41dd471185f3f71638a09f51de.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 дек – РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте на фоне непрекращающихся протестов настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов главы государства, следует из ее заявления. Накануне конгресс Перу, до этого объявивший импичмент президенту Педро Кастильо, что стало поводом для протестов, не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год. "Перу – не для политической мести, а для решения проблем. Для этого нас избрали… Представляйте народ, который вас избрал, а не манипулируйте им", - сказала Болуарте журналистам. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. В протестах в Перу, по сообщениям местных СМИ, погибли 20 человек.
https://ria.ru/20221216/kastilo-1839047068.html
https://ria.ru/20221217/peru-1839353708.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2b022fc9c59752a2933356f4796d315.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
17:54 17.12.2022 (обновлено: 19:19 17.12.2022)
Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов
Президент Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов главы государства
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 дек – РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте на фоне непрекращающихся протестов настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов главы государства, следует из ее заявления.
Накануне конгресс Перу, до этого объявивший импичмент президенту Педро Кастильо
, что стало поводом для протестов, не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год.
"Перу – не для политической мести, а для решения проблем. Для этого нас избрали… Представляйте народ, который вас избрал, а не манипулируйте им", - сказала Болуарте журналистам.
"Я требую, чтобы вы уделили внимание голосованию по досрочным выборам… 83% процента населения просят провести досрочные выборы. Конгрессмены, не надо политической мести и личных интересов, не будьте слепыми, посмотрите на население и действуйте, как того требует от вас народ", - добавила она.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу.
В протестах в Перу, по сообщениям местных СМИ, погибли 20 человек.