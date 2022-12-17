https://ria.ru/20221217/peru-1839353708.html
Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека
Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека - РИА Новости, 17.12.2022
Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека
Три человек погибли, еще 52 получили ранения во время протестов в регионе Хунин в Перу, сообщает региональное управление здравоохранения. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:55
2022-12-17T09:55
2022-12-17T10:05
в мире
педро кастильо
перу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839353952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6c9b888119b79ab67ac5a93e142dd09.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Три человек погибли, еще 52 получили ранения во время протестов в регионе Хунин в Перу, сообщает региональное управление здравоохранения. "Мы продолжаем обновлять информацию, в общей сложности три мирных жителя погибли и 52 получили ранения в результате столкновений в Пичанаки", - говорится в сообщении местного управления здравоохранения в соцсети. Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Занимавший пост президента Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году, однако позднее на фоне протестов в стране допустила проведение выборов в декабре 2023 года.
https://ria.ru/20221216/peru-1839077729.html
https://ria.ru/20221215/peru-1839031681.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839353952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cb3b6bf413ebd816357518e6bcfff26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
09:55 17.12.2022 (обновлено: 10:05 17.12.2022)
Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека
Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека, 52 манифестанта ранены
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Три человек погибли, еще 52 получили ранения во время протестов в регионе Хунин в Перу, сообщает региональное управление здравоохранения.
"Мы продолжаем обновлять информацию, в общей сложности три мирных жителя погибли и 52 получили ранения в результате столкновений в Пичанаки", - говорится в сообщении местного управления здравоохранения в соцсети.
Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо
и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.
Занимавший пост президента Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году, однако позднее на фоне протестов в стране допустила проведение выборов в декабре 2023 года.