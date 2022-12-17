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Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека - РИА Новости, 17.12.2022
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Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека
Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека - РИА Новости, 17.12.2022
Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека
Три человек погибли, еще 52 получили ранения во время протестов в регионе Хунин в Перу, сообщает региональное управление здравоохранения. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:55
2022-12-17T10:05
в мире
педро кастильо
перу
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Три человек погибли, еще 52 получили ранения во время протестов в регионе Хунин в Перу, сообщает региональное управление здравоохранения. "Мы продолжаем обновлять информацию, в общей сложности три мирных жителя погибли и 52 получили ранения в результате столкновений в Пичанаки", - говорится в сообщении местного управления здравоохранения в соцсети. Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Занимавший пост президента Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году, однако позднее на фоне протестов в стране допустила проведение выборов в декабре 2023 года.
https://ria.ru/20221216/peru-1839077729.html
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в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
09:55 17.12.2022 (обновлено: 10:05 17.12.2022)
 
Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека

Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека, 52 манифестанта ранены

© AFP 2022 / Martin BernettiПротест сторонников бывшего президента Перу Педро Кастильо в Лиме
Протест сторонников бывшего президента Перу Педро Кастильо в Лиме - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / Martin Bernetti
Протест сторонников бывшего президента Перу Педро Кастильо в Лиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Три человек погибли, еще 52 получили ранения во время протестов в регионе Хунин в Перу, сообщает региональное управление здравоохранения.
"Мы продолжаем обновлять информацию, в общей сложности три мирных жителя погибли и 52 получили ранения в результате столкновений в Пичанаки", - говорится в сообщении местного управления здравоохранения в соцсети.
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 10:38
В Перу в столкновениях протестующих с полицией погибли семь человек
Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.
Занимавший пост президента Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году, однако позднее на фоне протестов в стране допустила проведение выборов в декабре 2023 года.
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 23:58
СМИ: в Перу начались столкновения между протестующими и полицией
 
В миреПедро КастильоПеру
 
 
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