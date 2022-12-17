https://ria.ru/20221217/peru-1839353708.html

Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека

Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека - РИА Новости, 17.12.2022

Во время протестов в перуанском Хунине погибли три человека

Три человек погибли, еще 52 получили ранения во время протестов в регионе Хунин в Перу, сообщает региональное управление здравоохранения. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:55

2022-12-17T09:55

2022-12-17T10:05

в мире

педро кастильо

перу

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Три человек погибли, еще 52 получили ранения во время протестов в регионе Хунин в Перу, сообщает региональное управление здравоохранения. "Мы продолжаем обновлять информацию, в общей сложности три мирных жителя погибли и 52 получили ранения в результате столкновений в Пичанаки", - говорится в сообщении местного управления здравоохранения в соцсети. Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Занимавший пост президента Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году, однако позднее на фоне протестов в стране допустила проведение выборов в декабре 2023 года.

https://ria.ru/20221216/peru-1839077729.html

https://ria.ru/20221215/peru-1839031681.html

перу

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро кастильо, перу