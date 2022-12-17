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Шольц призвал сохранять "нити переговоров" с Россией - РИА Новости, 17.12.2022
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Шольц призвал сохранять "нити переговоров" с Россией
Шольц призвал сохранять "нити переговоров" с Россией - РИА Новости, 17.12.2022
Шольц призвал сохранять "нити переговоров" с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung о необходимости сохранять диалог с Москвой. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:42
2022-12-17T14:43
в мире
олаф шольц
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung о необходимости сохранять диалог с Москвой. Канцлер также добавил, что "если мы не будем говорить", урегулирование кризиса на Украине "станет еще более маловероятным". При этом Шольц не дал прямого ответа на вопрос о возможности поездки в Москву в 2023 году, отметив только, что необходимо вести переговоры об окончании конфликта и защите целостности Украины. Он также допустил, что в долгосрочной перспективе по окончании спецоперации взаимодействие с Россией вновь станет возможным, но подчеркнул, что сейчас еще не время для этого.Говоря о предоставлении Украине гарантий безопасности в случае мирного урегулирования, канцлер отметил, что их содержание остается сложным вопросом, ответ на который нужно получить при переговорах.В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.Как отмечал сам российский президент, Москва всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".
https://ria.ru/20221215/dialog-1838832596.html
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в мире, олаф шольц, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, москва, оон
В мире, Олаф Шольц, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Москва, ООН
13:42 17.12.2022 (обновлено: 14:43 17.12.2022)
 
Шольц призвал сохранять "нити переговоров" с Россией

Шольц призвал возобновить взаимодействие с Россией после окончания конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung о необходимости сохранять диалог с Москвой.

"Важно, чтобы, несмотря на серьезные разногласия, мы не позволили нити переговоров с Россией оборваться", — подчеркнул он.

Канцлер также добавил, что "если мы не будем говорить", урегулирование кризиса на Украине "станет еще более маловероятным".
При этом Шольц не дал прямого ответа на вопрос о возможности поездки в Москву в 2023 году, отметив только, что необходимо вести переговоры об окончании конфликта и защите целостности Украины. Он также допустил, что в долгосрочной перспективе по окончании спецоперации взаимодействие с Россией вновь станет возможным, но подчеркнул, что сейчас еще не время для этого.
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Говоря о предоставлении Украине гарантий безопасности в случае мирного урегулирования, канцлер отметил, что их содержание остается сложным вопросом, ответ на который нужно получить при переговорах.
В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.
Как отмечал сам российский президент, Москва всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".
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