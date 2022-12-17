Рейтинг@Mail.ru
Пентагон не нашел свидетельств посещения Земли инопланетянами - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/pentagon-1839358909.html
Пентагон не нашел свидетельств посещения Земли инопланетянами
Пентагон не нашел свидетельств посещения Земли инопланетянами - РИА Новости, 17.12.2022
Пентагон не нашел свидетельств посещения Земли инопланетянами
Замминистра обороны США по разведке Рональд Моултри заявил, что в Пентагоне пока не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:48
2022-12-17T11:17
в мире
космос - риа наука
земля
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839361047_0:70:3073:1799_1920x0_80_0_0_2e646b1c824d63a21acc8c59e50a6e36.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Замминистра обороны США по разведке Рональд Моултри заявил, что в Пентагоне пока не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами.По его словам, он также не видел чего-либо, что позволило бы "предположить, что имели место посещение (Земли) со стороны инопланетян или же авария (корабля) инопланетян". Вместе с тем в ведомстве отметили, что офис Пентагона, созданный для изучения данных о неопознанных летающих объектах, получил "несколько сотен" новых сообщений. В 2021 году был опубликован доклад национальной разведки США, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США. Доклад отмечал 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом в документе говорилось, что однозначных выводов о природе этих явлений нет и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства.
https://ria.ru/20220405/inoplanetyane-1781245985.html
земля
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839361047_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_29a98dba8733f26d780689177e02af80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, земля, сша, министерство обороны сша
В мире, Космос - РИА Наука, Земля, США, Министерство обороны США
10:48 17.12.2022 (обновлено: 11:17 17.12.2022)
 
Пентагон не нашел свидетельств посещения Земли инопланетянами

Замминистра обороны США Моултри: в Пентагоне не нашли свидетельств визитов инопланетян

© AFP 2022 / Bridget BennettМужчина в шапочке из фольги у входа на объект "Зона 51" в Неваде
Мужчина в шапочке из фольги у входа на объект Зона 51 в Неваде - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / Bridget Bennett
Мужчина в шапочке из фольги у входа на объект "Зона 51" в Неваде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Замминистра обороны США по разведке Рональд Моултри заявил, что в Пентагоне пока не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами.

"Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить в инопланетное происхождение какого-либо из объектов, которые мы видели", — заявил Моултри, слова которого приводит телеканал CBS News.

По его словам, он также не видел чего-либо, что позволило бы "предположить, что имели место посещение (Земли) со стороны инопланетян или же авария (корабля) инопланетян".
Вместе с тем в ведомстве отметили, что офис Пентагона, созданный для изучения данных о неопознанных летающих объектах, получил "несколько сотен" новых сообщений.
В 2021 году был опубликован доклад национальной разведки США, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США. Доклад отмечал 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом в документе говорилось, что однозначных выводов о природе этих явлений нет и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства.
Мальчик в основной экспозиции музея инопланетной жизни Галакториум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 15:42Туризм
Инопланетяне и лаборатория НКВД: в чем секрет популярности "Галакториума"
 
В миреКосмос - РИА НаукаЗемляСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала