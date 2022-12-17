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Пентагон не нашел свидетельств посещения Земли инопланетянами

Пентагон не нашел свидетельств посещения Земли инопланетянами - РИА Новости, 17.12.2022

Пентагон не нашел свидетельств посещения Земли инопланетянами

Замминистра обороны США по разведке Рональд Моултри заявил, что в Пентагоне пока не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:48

2022-12-17T10:48

2022-12-17T11:17

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Замминистра обороны США по разведке Рональд Моултри заявил, что в Пентагоне пока не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами.По его словам, он также не видел чего-либо, что позволило бы "предположить, что имели место посещение (Земли) со стороны инопланетян или же авария (корабля) инопланетян". Вместе с тем в ведомстве отметили, что офис Пентагона, созданный для изучения данных о неопознанных летающих объектах, получил "несколько сотен" новых сообщений. В 2021 году был опубликован доклад национальной разведки США, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США. Доклад отмечал 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом в документе говорилось, что однозначных выводов о природе этих явлений нет и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, земля, сша, министерство обороны сша