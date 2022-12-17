10:48 17.12.2022 (обновлено: 11:17 17.12.2022)
Пентагон не нашел свидетельств посещения Земли инопланетянами
Замминистра обороны США Моултри: в Пентагоне не нашли свидетельств визитов инопланетян
Мужчина в шапочке из фольги у входа на объект "Зона 51" в Неваде. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Замминистра обороны США по разведке Рональд Моултри заявил, что в Пентагоне пока не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами.
"Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить в инопланетное происхождение какого-либо из объектов, которые мы видели", — заявил Моултри, слова которого приводит телеканал CBS News.
По его словам, он также не видел чего-либо, что позволило бы "предположить, что имели место посещение (Земли) со стороны инопланетян или же авария (корабля) инопланетян".
Вместе с тем в ведомстве отметили, что офис Пентагона, созданный для изучения данных о неопознанных летающих объектах, получил "несколько сотен" новых сообщений.
В 2021 году был опубликован доклад национальной разведки США, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США. Доклад отмечал 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом в документе говорилось, что однозначных выводов о природе этих явлений нет и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства.