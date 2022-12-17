https://ria.ru/20221217/penitsillin-1839336325.html

Источник: российская армия получила новую партию комплексов "Пенициллин"

Источник: российская армия получила новую партию комплексов "Пенициллин" - РИА Новости, 17.12.2022

Источник: российская армия получила новую партию комплексов "Пенициллин"

В российские Вооруженные силы поступила новая партия новейших комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин", показавших высокую эффективность в ходе... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T03:40

2022-12-17T03:40

2022-12-17T10:19

новое оружие россии

украина

нато

российская электроника

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В российские Вооруженные силы поступила новая партия новейших комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин", показавших высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник. "Минобороны передана очередная партия новейших комплексов звукотепловой разведки 1Б76 "Пенициллин", которые планируется использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы. "Пенициллин" эффективно засекает позиции артиллерии войск Украины и передает координаты для их оперативного уничтожения", — сказал собеседник агентства.Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, "Пенициллины" продемонстрировали эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной украинским войскам артиллерией НАТО. "Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пяти секунд. Преимущество "Пенициллина" в том, что, в отличие от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует в своей работе радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы. "Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". По заявлению создателей, комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси камаза, а разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.

https://ria.ru/20210819/penitsillin-1746312097.html

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украина, нато, российская электроника