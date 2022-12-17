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Юрист объяснила, как получить больше отпускных - РИА Новости, 17.12.2022
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Юрист объяснила, как получить больше отпускных
Юрист объяснила, как получить больше отпускных - РИА Новости, 17.12.2022
Юрист объяснила, как получить больше отпускных
При оформлении отпуска люди руководствуются разными приоритетами: одни хотят подольше отдохнуть, а другие – получить побольше денег. О способах, с помощью... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T02:17
2022-12-17T02:17
общество
светлана краснянская
яковлев и партнеры
отпуск
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. При оформлении отпуска люди руководствуются разными приоритетами: одни хотят подольше отдохнуть, а другие – получить побольше денег. О способах, с помощью которых можно увеличить размер отпускных, агентству "Прайм" рассказала руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.По словам эксперта, ежегодный оплачиваемый отпуск рассчитывается, исходя из среднего дневного заработка работника, при этом выходные "стоят" дешевле, чем рабочие дни. Кроме того, нахождение на больничном или в командировке приводит к "удешевлению" отпускных дней. Следовательно, отмечает Краснянская, если в приоритете денежная выгода, то в отпуск стоит идти в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней (в 2023 году это март, август и октябрь).Если же главная цель состоит в увеличении количества дней отдыха, то эксперт советует изучить, на какие дни оформляется отпуск: праздничные дни официально в него не входят, поэтому время отпуска продлевается на их количество.Наконец, Краснянская напоминает, что если у работодателя отсутствуют внутренние правила оформления отпуска, то работник может взять его с любого дня недели и на любое количество дней. При этом по закону одна из частей отпуска в году должна составлять 14 дней.
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общество, светлана краснянская, яковлев и партнеры, отпуск, россия
Общество, Светлана Краснянская, Яковлев и партнеры, Отпуск, Россия
02:17 17.12.2022
 
Юрист объяснила, как получить больше отпускных

Юрист Краснянская посоветовала идти в отпуск в месяцы с набольшим количеством рабочих дней

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЗагорающая девушка
Загорающая девушка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. При оформлении отпуска люди руководствуются разными приоритетами: одни хотят подольше отдохнуть, а другие – получить побольше денег. О способах, с помощью которых можно увеличить размер отпускных, агентству "Прайм" рассказала руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.
По словам эксперта, ежегодный оплачиваемый отпуск рассчитывается, исходя из среднего дневного заработка работника, при этом выходные "стоят" дешевле, чем рабочие дни. Кроме того, нахождение на больничном или в командировке приводит к "удешевлению" отпускных дней. Следовательно, отмечает Краснянская, если в приоритете денежная выгода, то в отпуск стоит идти в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней (в 2023 году это март, август и октябрь).
Если же главная цель состоит в увеличении количества дней отдыха, то эксперт советует изучить, на какие дни оформляется отпуск: праздничные дни официально в него не входят, поэтому время отпуска продлевается на их количество.
Наконец, Краснянская напоминает, что если у работодателя отсутствуют внутренние правила оформления отпуска, то работник может взять его с любого дня недели и на любое количество дней. При этом по закону одна из частей отпуска в году должна составлять 14 дней.
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ОбществоСветлана КраснянскаяЯковлев и партнерыОтпускРоссия
 
 
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