https://ria.ru/20221217/otpusknye-1839331978.html

Юрист объяснила, как получить больше отпускных

Юрист объяснила, как получить больше отпускных - РИА Новости, 17.12.2022

Юрист объяснила, как получить больше отпускных

При оформлении отпуска люди руководствуются разными приоритетами: одни хотят подольше отдохнуть, а другие – получить побольше денег. О способах, с помощью... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T02:17

2022-12-17T02:17

2022-12-17T02:17

общество

светлана краснянская

яковлев и партнеры

отпуск

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. При оформлении отпуска люди руководствуются разными приоритетами: одни хотят подольше отдохнуть, а другие – получить побольше денег. О способах, с помощью которых можно увеличить размер отпускных, агентству "Прайм" рассказала руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.По словам эксперта, ежегодный оплачиваемый отпуск рассчитывается, исходя из среднего дневного заработка работника, при этом выходные "стоят" дешевле, чем рабочие дни. Кроме того, нахождение на больничном или в командировке приводит к "удешевлению" отпускных дней. Следовательно, отмечает Краснянская, если в приоритете денежная выгода, то в отпуск стоит идти в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней (в 2023 году это март, август и октябрь).Если же главная цель состоит в увеличении количества дней отдыха, то эксперт советует изучить, на какие дни оформляется отпуск: праздничные дни официально в него не входят, поэтому время отпуска продлевается на их количество.Наконец, Краснянская напоминает, что если у работодателя отсутствуют внутренние правила оформления отпуска, то работник может взять его с любого дня недели и на любое количество дней. При этом по закону одна из частей отпуска в году должна составлять 14 дней.

https://ria.ru/20221211/otpusk-1837801283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, светлана краснянская, яковлев и партнеры, отпуск, россия